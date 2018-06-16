台北龍舟錦標賽 柯文哲熊讚擊鼓開幕

台北市長柯文哲（後右）16日下午在大佳河濱公園主持「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮，和台北市吉祥物「海洋熊讚」（後左）一起聆聽運動員宣誓。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日

（中央社記者梁珮綺台北16日電）端午節將至，台北市體育局在大佳河濱公園舉行3天「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽活動，台北市長柯文哲、熊讚今天下午擊鼓拉開序幕。



柯文哲致詞時表示，原本他安排15日、16日到馬祖參訪，因中央氣象局報告有強降雨，因此取消行程，沒想到這2天太陽還滿大的，表示今年龍舟賽有上天保佑，會順利。



他笑說，2週前他被安排划龍舟，本來以為划50公尺就可上岸，「結果一划龍舟就被推到河的中央，讓我從洲美碼頭划到大佳碼頭，5.5公里」，所以他划到中間時很想罵人，「可是幕僚都在岸上，龍舟跟兩邊距離都有100公尺，罵也不會有人聽到，罵也沒有用，還是要乖乖划到對岸」，全場哄堂大笑。



柯文哲表示，人生也是如此，一旦進到河中央，「只剩下一條路，就是勇敢的往前划」。



今年龍舟賽從今天起至18日，一連舉行3天，共224隊、6000人參賽，總獎金達新台幣284萬元。（編輯：方沛清）1070616





「水岸台北2018端午嘉年華」台北龍舟錦標賽開幕典禮16日下午在大佳河濱公園舉行，台北市長柯文哲（前中）與台北市吉祥物「海洋熊讚」（前左）一起擊鼓，宣告活動正式開幕。中央社記者吳家昇攝 107年6月16日