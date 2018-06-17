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吃粽子配麻薏 林佳龍分享台中道地吃法

發稿時間：2018/06/17 12:30

最新更新：2018/06/17 13:39

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zoom in 台中市長林佳龍17日分享台中夏季限定麻薏地圖，列舉多間在地販賣麻薏的店家，地圖一貼上臉書，引發網友熱烈迴響。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月17日台中市長林佳龍17日分享台中夏季限定麻薏地圖，列舉多間在地販賣麻薏的店家，地圖一貼上臉書，引發網友熱烈迴響。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　107年6月17日

（中央社記者蘇木春台中17日電）台中市長林佳龍今天在臉書分享台中夏季限定麻薏地圖，列舉多間在地販賣麻薏的店家，並介紹台中限定特產麻薏，地圖一貼上臉書，引發網友熱烈迴響，直呼是古早味美味。

林佳龍今天在臉書（Facebook）貼文表示，前年端午節，一位幕僚畫了肉粽地圖，讓大家按圖索驥，今年再度彙整了台中獨有的麻薏「我實在忍不住一定要分享」，麻薏地圖中標示19間台中在地店家，並透過鐵道、高速公路及省道，標示出大台中山、海、屯、城各區。

林佳龍介紹，「麻薏」是黃麻的嫩葉，有豐富的維他命與礦物質，產期在清明節至中秋節間，6月中開始盛產，傳統的吃法是加入番薯、吻仔魚煮成冷熱皆宜的羹湯，可消暑降火，是苗栗以南、彰化以北的在地人才知道的夏季限定美味，現在也有不少麻薏創意食品，例如麻薏糕餅、麻薏奶茶、麻薏冰淇淋等。

zoom in 「麻薏」的傳統吃法是加入番薯、吻仔魚煮成冷熱皆宜的羹湯。（圖取自維基共享資源，CC BY 3.0，作者：Yoxem）「麻薏」的傳統吃法是加入番薯、吻仔魚煮成冷熱皆宜的羹湯。（圖取自維基共享資源，CC BY 3.0，作者：Yoxem）

此外，林佳龍為了方便民眾，只要網友在貼文底下留言「我還想要肉粽地圖」，前年由幕僚所繪製整理的「中部粽地圖」就會透過私訊傳送，讓民眾用肉粽、麻薏地圖，體驗台中限定端午節吃法。（編輯：陳清芳）1070617

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