鹿港慶端陽作詩吟唱 展現離岸風電期許

鹿港慶端陽系列活動，全國詩社聯合擊缽大會17日在彰化鹿港文武廟登場，彰化縣長魏明谷（左）出席，眾人首先透過傳統詩的創作與吟唱來表現對離岸風電再生能源政策期許，次唱文開詩社展望。中央社記者蕭博陽彰化攝 107年6月17日

（中央社記者蕭博陽彰化縣17日電）彰化鹿港慶端陽系列活動，全國詩社聯合擊缽大會今天在鹿港文武廟登場，現場除透過傳統詩創作與吟唱，來表現對離岸風電再生能源政策的期許，也盼提振詩風、推展吟唱風氣。



彰化縣政府文化局與文開詩社合辦全國詩社聯合擊缽大會，上午在鹿港文武廟登場，彰化縣長魏明谷、文化局長陳文彬、文開詩社理事長洪一平等人出席，活動廣邀全國詩人參加，眾人透過傳統詩的創作與吟唱來表現對離岸風電再生能源政策期許。



首唱以離岸風力發電與海域漁業共榮發展為詩題，次唱詩題為文開詩社展望，先由魏明谷抽出詩韻，再由詩人以傳統文人調、福建調、宜蘭調、鹿港調、恆春調或各種古調吟唱詩、詞，而為增加詩人興致，現場還有國樂演奏與揮毫，營造詩、書、畫合一氛圍。



魏明谷表示，鹿港開發歷史很早，因此鹿港有很多文人雅士；此外，彰化外海有世界最好風場及台灣最淺海域，國際許多離岸風力開發商聚焦彰化，全國詩社聯合擊缽大會以離岸風力及與漁民共榮為詩題，用各地不同腔調與古調吟詩獲得樂趣。



洪一平表示，日治時代有近300個詩社，但現在只剩約30個詩社，今天活動有25個詩社參與，顯示鹿港文風鼎盛，感謝全國各詩社詩人參加，一起來為漢學文化努力。（編輯：陳政偉/李亨山）1070617