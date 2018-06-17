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姚文智：設青年事務發展局解決青年問題

發稿時間：2018/06/17 17:36

最新更新：2018/06/17 17:46

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民進黨台北市長參選人姚文智（圖）17日在台北與同黨市議員阮昭雄舉行青年客廳會，談青年租屋補貼、混合型社會住宅及鼓勵生育補助等政見，希望爭取支持。中央社記者孫仲達攝　107年6月17日民進黨台北市長參選人姚文智（圖）17日在台北與同黨市議員阮昭雄舉行青年客廳會，談青年租屋補貼、混合型社會住宅及鼓勵生育補助等政見，希望爭取支持。中央社記者孫仲達攝　107年6月17日

（中央社記者王揚宇台北17日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天在一場與青年朋友的座談會指出，當選市長後，希望成立青年事務發展局，與各局處協助青年的就業、創新育成、公共事務參與、居住等問題。

姚文智今天與民主進步黨台北市議員阮昭雄舉辦「青年客廳會」，向參加民眾說明「居住正義－青年租屋券」、「鼓勵生育－第二胎國家養」等青年政策。

姚文智說，台北市政府花了新台幣996億元推動社會住宅，但緩不濟急，沒有解決年輕人的租屋困境。他認為，政策要分為短、中、長期，短期上，可針對青年單身者和年輕夫妻進行租屋補貼，中、長期部分則是推動公有建築物的混居型社會住宅，另一種是公辦都更。

姚文智宣告，未來希望台北市政府成立「青年事務發展局」，這個機構要去面對台北或者是台灣世代問題，協助青年朋友的職涯發展、國際交流等，就像他提出的青年租屋津貼政策，也可以透過該局與都發、住宅部門共同推動。

參與活動的民眾提問，台北市居住問題是年輕人的痛苦，姚文智所提的租屋券概念，非台北市籍的外縣市民眾能否享受到。

姚文智答，外縣市要跟外縣市的市長合作，看未來如何合併推動，台北市的資源要對市民負責，但這樣的青年租屋津貼，中央是有補助的，未來可以跟中央協調，因為整個首都圈面臨的問題一致，現在他提的是基本概念，是一個解決短期問題，希望市長選完，縣市合作、中央和地方的合作，能把這方面納入考慮。（編輯：梁君棣）1070617

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