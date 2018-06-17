印尼開齋節 高雄市府肯定穆斯林的貢獻

高雄市政府勞工局17日舉辦印尼開齋文化節活動，讓新移民、印尼移工享用美食同樂，現場洋溢歡樂氣氛，絲毫不受下雨的影響。（高市府提供）中央社記者王淑芬傳真 107年6月17日

(中央社記者王淑芬高雄17日電）印尼是政府新南向政策的主要國家之一，高雄市政府勞工局今天為印尼移工、新移民舉辦開齋文化節，肯定他們對高雄經濟成長貢獻良多，現場也洋溢著開齋的歡樂氣氛。



高雄市今天一整天有間歇性大雨，不過在勞工公園舉辦的開齋文化節活動熱情不減，印尼新移民、移工歡喜參加活動並享開齋美食。



齋戒月是穆斯林的重要節日，所有穆斯林白天不得進食，歷經齋戒月期滿，才可以開齋享用美食。今天高雄市政府勞工局舉辦開齋節活動，現場薑黃飯、印尼粽、芭蕉葉椰奶糯米、咖哩雞肉等南洋美食應有盡有，新移民好友歡聚一起，洋溢開齋的歡樂氣氛。



高雄市代理市長許立明與民同樂，他指出，高雄市有5萬多名移工，從事家庭看護、製造業、船務等工作；其中印尼籍移工2萬2000多人，對高雄經濟成長貢獻良多。



許立明說，印尼是政府推動新南向政策的主要國家之一，今年3月高市府也到印尼雅加達參展並行銷高雄；市府還計劃組農業開發團到印尼，相互合作交流，並將高雄在地產業推向印尼市場。



立委暨高雄市長參選人陳其邁也出席和新移民、移工搏感情，還用印尼話問候，拉近彼此的距離。他肯定穆斯林參與高雄經濟建設，帶來多采多姿的文化。未來要推廣在台第2代新住民母語教學，並且加強勞工服務、教育系統、清真認證等，保障移工權益，期許打造高雄成為穆斯林最友善城市。（編輯：陳政偉/吳佳穎/李亨山）1070617