/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷 世足轉播世足冰島
>rss

輪椅兄街頭賣西瓜遭開罰 網友助促銷

發稿時間：2018/06/17 20:42

最新更新：2018/06/17 21:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
行動不便的鄭姓商人（前）最近在宜蘭羅東人行道上擺滿西瓜販賣，引發兩極評論。有人報警後，警方接連來開罰；有民眾聽聞後紛紛跑來購買，展現台灣愛心動員能量，鄭姓商人17日在友人協助下將剩餘西瓜載走，結束數日街頭叫賣苦日子。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年6月17日行動不便的鄭姓商人（前）最近在宜蘭羅東人行道上擺滿西瓜販賣，引發兩極評論。有人報警後，警方接連來開罰；有民眾聽聞後紛紛跑來購買，展現台灣愛心動員能量，鄭姓商人17日在友人協助下將剩餘西瓜載走，結束數日街頭叫賣苦日子。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝　107年6月17日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣17日電）行動不便的鄭姓商人最近在羅東人行道上擺滿西瓜販賣，引發兩極評論。有人報警後，警方連來開罰，但有民眾聽聞消息後，趕緊用錢「消滅」這些西瓜，見證台灣愛心動員能量。

「來買西瓜，很甜喔」，年約21歲的鄭姓商人因一場車禍造成雙腳不便，每天必需靠輪椅行動。最近，他與年僅12歲弟弟就在羅東鎮南門路地上擺滿300多顆大西瓜叫賣，但由於地點位於人行道上、又是公車停靠站牌處，引發民眾議論紛紛。

鄭姓商人說，父親是貨運司機，平時四處開車載貨，上週才從花蓮載了一車西瓜到宜蘭賣，原本這些西瓜放在車上，無奈最近父親又被貨主叫到花蓮載貨，只能將車上沒賣完的西瓜放到人行道上。

鄭姓商人表示，他與弟弟因家住台北，在宜蘭沒有地方住，賣累了晚上就睡在車上；想要盥洗或是如廁時，就去超商或是有水的地方解決。

有網友將這對兄弟的狀況放上臉書後，引發兩極熱議。有人見狀後，認為影響交通，且就算是弱勢也不能任意擺放販售，於是報警處理，當地警方依道路交通管理處罰條例，曾接連來開罰單；但有網友認為：「辛苦人做辛苦事、多點同理心，就體會一下。」

當地社區居民也認為，公車一天只來4班，且常有人在當地違規停車，鄭姓兄弟年紀輕輕就肯努力工作，大家應彼此互相體諒。

由於這對兄弟今天接獲最後通牒，若還是將西瓜擺放在人行道上的話，環保單位將載走處理。許多網友聽聞後，下午紛紛跑來購買，希望用新台幣趕快「消滅」這些西瓜，讓鄭姓兄弟可以早日回家休息。

靠著大家愛心的動員能量，鄭姓兄弟最後只剩下數十顆西瓜，並在友人協助下於傍晚載走撤離，結束數日街頭叫賣苦日子。（編輯：梁君棣）1070617

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

高雄車站新站先睹為快

高雄車站新站先睹為快

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP