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澎聯盟盃足球賽 頒獎選手之夜搭世足熱潮

發稿時間：2018/06/17 21:36

最新更新：2018/06/17 22:14

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澎湖縣聯盟盃足球賽17日晚間在馬公喜來登酒店舉行選手之夜與閉幕頒獎，現場大螢幕同步實況播出世界盃足球賽，讓愛好足球的大小選手同步感受世足熱潮。中央社　107年6月17日澎湖縣聯盟盃足球賽17日晚間在馬公喜來登酒店舉行選手之夜與閉幕頒獎，現場大螢幕同步實況播出世界盃足球賽，讓愛好足球的大小選手同步感受世足熱潮。中央社　107年6月17日

（中央社澎湖縣17日電）世界盃足球賽的熱潮，也傳到澎湖海島，澎湖縣聯盟盃足球賽今晚在馬公的喜來登舉行選手之夜與閉幕頒獎，現場大螢幕同步播放世足賽，讓愛好足球的大小選手，同步感受世足熱潮。

為期兩天的澎湖縣聯盟盃足球賽，昨天在澎湖縣立體育場開踢，計有全縣社會、國中、國小等13支球隊182位選手在風雨中競技，也有來自國外選手組隊參賽。

今晚主辦單位在馬公喜來登酒店舉行選手之夜與頒獎，澎湖足球協會、湖西國中與湖西國小，分別奪下各組的冠軍；而酒店四周大螢幕同步實況播出世界盃足球賽，讓愛好足球的球迷參與全球賽況。

澎湖足球聯盟主委陳雙全表示，澎湖足球聯盟成立迄今有17年，今年特別規劃有3級足球賽，這次是第一階段賽事。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070617

澎湖縣聯盟盃足球賽17日晚間在馬公喜來登酒店舉行選手之夜與閉幕頒獎，澎湖足球聯盟主委陳雙全（右1）表示，澎湖足球聯盟成立迄今有17年，今年規劃有3級足球賽，這次是第一階段賽事。中央社　107年6月17日澎湖縣聯盟盃足球賽17日晚間在馬公喜來登酒店舉行選手之夜與閉幕頒獎，澎湖足球聯盟主委陳雙全（右1）表示，澎湖足球聯盟成立迄今有17年，今年規劃有3級足球賽，這次是第一階段賽事。中央社　107年6月17日
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