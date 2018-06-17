澎聯盟盃足球賽 頒獎選手之夜搭世足熱潮

澎湖縣聯盟盃足球賽17日晚間在馬公喜來登酒店舉行選手之夜與閉幕頒獎，現場大螢幕同步實況播出世界盃足球賽，讓愛好足球的大小選手同步感受世足熱潮。中央社 107年6月17日

（中央社澎湖縣17日電）世界盃足球賽的熱潮，也傳到澎湖海島，澎湖縣聯盟盃足球賽今晚在馬公的喜來登舉行選手之夜與閉幕頒獎，現場大螢幕同步播放世足賽，讓愛好足球的大小選手，同步感受世足熱潮。



為期兩天的澎湖縣聯盟盃足球賽，昨天在澎湖縣立體育場開踢，計有全縣社會、國中、國小等13支球隊182位選手在風雨中競技，也有來自國外選手組隊參賽。



今晚主辦單位在馬公喜來登酒店舉行選手之夜與頒獎，澎湖足球協會、湖西國中與湖西國小，分別奪下各組的冠軍；而酒店四周大螢幕同步實況播出世界盃足球賽，讓愛好足球的球迷參與全球賽況。



澎湖足球聯盟主委陳雙全表示，澎湖足球聯盟成立迄今有17年，今年特別規劃有3級足球賽，這次是第一階段賽事。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070617



