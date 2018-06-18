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風獅爺童書館 小小說書人後生可畏

發稿時間：2018/06/18 11:02

最新更新：2018/06/18 11:02

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（中央社記者黃慧敏金門縣18日電）「我要講的故事是『派弟是個大披薩』」，4歲的林芮可依偎在媽媽胸前，媽媽唸一句、她跟著唸一句，完成了她的說故事處女秀。這樣的小小說書人，在金門風獅爺童書館隨處可見。

風獅爺童書館去年8月成立。館長郭金堡說，當時有位媽媽自告奮勇要來說故事，沒想到當天孩子生病無法前來。事發突然，郭金堡找不到人代替，只好臨時惡補，自己代打上陣。

上台幾次之後，郭金堡發現自己口才和台風有很大的進步。由於兒時沒有這樣的訓練，上台說話一直是他的障礙，於是他轉而鼓勵來館聽故事的小朋友自己說故事。

小朋友說故事從今年初登場，由許智、許揚兩位小兄弟打頭陣。兄弟倆講了10次，哥哥許智6歲，講得字正腔圓；最近甚至想挑戰英文故事，但爸爸怕別的小朋友聽不懂，建議他還是用國語講。

弟弟許揚4歲，也說了好多故事，但最喜歡講的是「抱抱」這本書，已經講了兩次，本來還打算再說，爸爸建議他講難度高一點的，挑戰自己。

3年級的李昱德也是常客。他童言童語說，「媽媽叫我講的」。媽媽黃銹翎說，李昱德大班時因姊姊要交讀書心得，他跟著讀繪本，一讀就讀到現在。黃銹翎為了鼓勵姊弟說故事，起先以飲料「利誘」，後來改為每講一次給新台幣20元。李昱德開心說：「我已經賺了140塊了。」書中有不少成語，問他懂不懂，他老實回說「不懂」，但字音都讀得正確。

4歲的林芮可來到童書館10多次了，最近才第一次上台練膽子。說故事的時候，弟弟在旁邊跑來跑去，她不受干擾，繼續講她的。

林芮可的媽媽尤薇樺說，說故事不但對學業有幫助，而且還可以吸收到很多生活上的知識，感謝童書館提供孩子這麼好的閱讀環境，讓孩子不會每天守在電視機面前。

郭金堡說，他只是扮演引導啟發的角色，讓小朋友有舞台可以自我表達，就算小朋友只說個書名，台下也會拍拍手，幫助小朋友逐步建立自信。他認為，孩子自己說故事，比聽故事媽媽講故事收穫更多。

在風獅爺童書館，入館兒童沒有年齡限制，可以自由走動甚至發出聲響，但說故事的小朋友不受影響，依然能夠侃侃而談。郭金堡說，這就是包容，孩童在吵雜的環境中學會專注，也培養情境處理的能力。

說故事時間是在每週三下午4時30分，通常一次可讓3、4位小朋友發揮；現在大家都搶著講，有一次欲罷不能到7位小朋友輪番上台，講完都快天黑了。

看到小小說書人講起故事落落大方，郭金堡覺得後生可畏，很高興看到金門的孩子這麼勇於表達。他說，接下來打算引領小朋友有能多一點的表情，讓故事更生動有趣。（編輯：劉政權）1070618

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