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柯文哲：參選人若花自己的錢 支持恢復敬老金

發稿時間：2018/06/18 11:45

最新更新：2018/06/18 11:45

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（中央社記者陳妍君台北18日電）藍綠兩黨台北市長參選人都喊出當選後將恢復發放重陽敬老金。對此，現任市長柯文哲今天說，發放敬老金是用稅收的錢，如果兩位候選人經營企業，要花自己賺的錢，「當然感謝」。

今天是端午節，柯文哲安排整天行程前往訪視基層里長。

柯文哲上午拜訪埤頭里里長林銘清時受訪表示，市府目前推出敬老卡每月額度新台幣480元，可以搭乘大眾運輸，還有65歲以上可以打肺炎疫苗，以及居家醫療、石頭湯計畫、建造日間照護中心等老人福利，如果其他參選人恢復重陽敬老金，現在他推行的老人福利政策，相信這些參選人當選後都不會取消。

柯文哲說：「我認為他只是再多花錢。」但這些錢不是他們個人的錢拿出來用，而是國家的錢；當一年要花10億元發放重陽敬老金的情況下，就要思考「如果國家有這10億元，怎麼用長期是最有效率的」。

他指出，發放重陽敬老金與否，也是考驗整個台灣社會的理智思考，「它作為政策買票非常有效，廢話我也知道，但是這個錢難道是你賺來的嗎，也不是啊，這國家的錢啊」。

柯文哲說：「所以如果每個縣市亂開支票，我說這個叫沒有財政紀律。」

他表示，像是雙北推出的1280元大眾運輸定期票，參選人也喊出可以定期月票0元，但政策需要善加規劃，不能只是亂喊價，「我有時候開玩笑說，你是認為一定選不上才亂喊價是不是」。

另外，柯文哲斥資超過900億元建造公宅，民進黨參選人姚文智自估可以用1/10預算就達標。對此，柯文哲說：「如果有那麼好的事，怎麼輪得到他去想出來，我們難道智商都那麼低嗎」。（編輯：張銘坤）1070618

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