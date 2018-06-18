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光的孩子音樂劇 新港藝術高中登場

發稿時間：2018/06/18 12:13

最新更新：2018/06/18 13:23

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嘉義縣新港藝術高中與日竹劇場合作「光的孩子」音樂劇，將於18日晚間7時及19日下午3時30分在學校演藝廳演出。（校方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月18日嘉義縣新港藝術高中與日竹劇場合作「光的孩子」音樂劇，將於18日晚間7時及19日下午3時30分在學校演藝廳演出。（校方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月18日

（中央社記者葉子綱嘉義縣18日電）「光和光的影子，都是從自己心中看去一個更大的自己」，歷經一年的訓練，結合歌唱、舞蹈、戲劇，新港藝術高中與日竹劇場合作音樂劇「光的孩子」，今天在學校演藝廳登場。

嘉義縣新港藝術高中青年學子與日竹劇場合作「光的孩子」音樂劇，將於今天晚間7時及明天下午3時30分在學校演藝廳演出，展現從新港綻放的藝術開端。

「光的孩子」導演、日竹劇場藝術總監黃美雅說，「光和光的影子，都是從自己心中看去一個更大的自己」，「光的孩子」音樂劇有如從新港藝術高中開端的一切藝術之美，希望透過音樂劇讓孩子們學習尊重周遭的人事物。

新港藝術高中學務主任蔡梅音指出，15名從國中到高中的學生，經由日竹劇場1年的訓練，融合歌唱、舞蹈與戲劇，展現青少年特有的生命活力。

蔡梅音表示，從擦地板開始，嚴格的學習紀律，學習彼此尊重及主動積極參與，培養的並非劇場演員，而是讓每個人心中一份愛的光芒，透過劇場的演出綻放。（編輯：劉政權）1070618

歷經一年的訓練，結合歌唱、舞蹈、戲劇，嘉義縣新港藝術高中與日竹劇場合作「光的孩子」音樂劇，將於18日晚間7時及19日下午3時30分在學校演藝廳演出。（校方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月18日歷經一年的訓練，結合歌唱、舞蹈、戲劇，嘉義縣新港藝術高中與日竹劇場合作「光的孩子」音樂劇，將於18日晚間7時及19日下午3時30分在學校演藝廳演出。（校方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月18日
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