吊橋整建拆下鋼索 藝術家將賦予新生命

新竹縣五峰鄉清泉一號吊橋整建工程拆下的鋼索，已送往法務部矯正署八德外役監獄，由受刑人協助洗滌後，將由藝術家康木祥（左2）再設計，讓退役的鋼索變為藝術品。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年6月18日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣18日電）新竹縣五峰鄉清泉一號吊橋整建工程拆下的鋼索，已送往法務部矯正署八德外役監獄，由受刑人協助洗滌後，將由藝術家康木祥再設計，創作成為藝術品，賦予鋼索新生命。



新竹縣政府新聞稿指出，五峰鄉清泉一號吊橋整建工程拆下的1410公尺長、管徑3公分的鋼索，日前運抵法務部矯正署八德外役監獄，將與受刑人合作洗煉後，由康木祥進行在創作，讓退役的鋼索變為藝術品。



新竹縣長邱鏡淳對於退役吊橋的鋼索將成為藝術品，感到讚嘆且開心，日前在八德外役監獄安排下，與康木祥一起到獄中查看吊橋鋼索，並交換後續作業意見。



邱鏡淳表示，康木祥曾以101大樓的退役電梯鋼纜，創作出環保藝術作品，命名為「無限生命」，今年他多次拜會康木祥，邀請他出席清泉一號吊橋整建工程動工儀式，評估吊橋廢棄鋼索重生可行性。



邱鏡淳說，由於吊橋的鋼索比大樓電梯的鋼索管徑更寬，創作的難度增高，在拆卸後仍先循「無限生命」創作的事前程序，邀請合作多次的外役監受刑人進行洗滌清污工作。



康木祥認為，五峰清泉吊橋連接的生命故事，具有在地性與族群的多重意義，未來重生座落當地，認為絕對不同凡響，也希望能再造清泉之美。



矯正署後勤資源組長蔡永生、八德外役監典獄長楊方彥及獄方管理人員，對此次協助清泉吊橋鋼索重生也感到非常有意義，與康木祥有多次合作，也常邀請康木祥到獄中分享生命教育，這次的藝術創作，共選出18名獄友加入實際操作。



新竹縣政府原住民行政處長曾(交力)忠說，在日治時代就建成的清泉一號吊橋因年久失修，於2014年封橋，今年爭取到行政院原住民族委員會補助經費，3月開工進行改善，預計年底完工，退役的吊橋鋼索將透過藝術家的創意重生，賦予新生命。(編輯:孫承武) 1070618



