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台中捷運第二波徵才 招募119人起薪2.6萬

發稿時間：2018/06/18 13:25

最新更新：2018/06/18 14:00

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台中捷運綠線109年將全線通車，台中捷運公司18日公布，將辦理今年第2波新進人員招募作業，預計招募運務、維修、經營管理等119人，起薪新台幣2.6萬元。（中捷提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月18日台中捷運綠線109年將全線通車，台中捷運公司18日公布，將辦理今年第2波新進人員招募作業，預計招募運務、維修、經營管理等119人，起薪新台幣2.6萬元。（中捷提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中捷運綠線將於109年全線通車，台中捷運公司今天公布，將辦理今年第2波新進人員招募作業，預計招募運務、維修、經營管理等119人，起薪2萬6000元。

台中捷運公司表示，為因應明年系統整合、壓力測試，並辦理初勘、履勘等作業，將辦理今年第2波新進人員招募作業，招募職缺包括運務、維修、採購、公關、人資、企劃、事業、法務、財務等。

為保障身心障礙人士與原住民工作權益，中捷表示，特別增設身心障礙、原住民類組，合計共20種職缺，正取119人，備取66人。

中捷指出，第1階段筆試預計於8月4日辦理，通過初試後於8月25日再進行第2階段口試，起薪為2萬6000元，其中運務及維修類組職缺薪資約為2萬8000元至3萬元，經營管理職缺最高薪資為4萬1000元。

新進人員錄取後，為了提供旅客專業完善的技術與服務，中捷表示，針對新進人員規劃了一系列的專業訓練計畫，以及證照獎勵制度，期望每名員工都能成為軌道專業人才。（編輯：劉政權）1070618

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