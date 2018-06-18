雲林首次龍舟賽 口湖宜梧滯洪池登場

雲林西南海角秘境的口湖宜梧滯洪池，18日舉辦雲林首屆龍舟賽，縣府隊與議會隊的表演賽，掀起全場熱潮。中央社記者葉子綱攝 107年6月18日

（中央社記者葉子綱雲林縣18日電）在端午節的雨中賽龍舟，別有一番滋味，雲林首次舉辦龍舟賽，今天在西南海角秘境的口湖宜梧滯洪池登場，吸引鄉親觀賞，眾所矚目的縣府與議會的表演賽，掀起全場熱潮。



2018雲林首屆端午龍舟賽，吸引鄉親熱烈的參與及討論，從龍舟點睛下水，經過16日及17日預賽，到今天36支勁旅進入決賽，見證雲林歷史新頁的端午賽龍舟。



雲林端午龍舟賽上午開幕、下午閉幕，開幕中縣府團隊由縣長李進勇率領的花鼓表演，為活動掀起高潮，接著眾所矚目的表演賽，縣府隊由李進勇擔任鼓手，議會隊由議長沈宗隆領軍，再度掀起熱潮。



縣府與議會龍舟奮力向前，岸邊加油聲連連，雖然天空飄著雨，現場熱情嗨翻天，掌聲與笑聲不斷，最後縣府隊以0.61秒差距，先馳得點。



額頭夾著汗水和雨水的府會雙長一致表示，不論輸贏，雲林首屆龍舟賽，全縣各鄉鎮市公所、社區、學校及鄉親的熱情參與，最後贏家是全體縣民。



除了口湖宜梧滯洪池上逐波的龍舟賽，主舞台的社區與學校團隊表演，加上場邊的闖關活動，讓雲林西南海角秘境散發出歡樂的幸福氣息。（編輯：劉政權）1070618



