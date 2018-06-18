/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 地震巴西端午 世足轉播
>rss

玉龍泉缺水 鹿野永安村取午時水取消

發稿時間：2018/06/18 15:00

最新更新：2018/06/18 15:23

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
儘管台東連續3天下雨，鹿野鄉永安村玉龍泉依然乾涸，有45年歷史的端午節取午時水習俗今年停辦。中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日儘管台東連續3天下雨，鹿野鄉永安村玉龍泉依然乾涸，有45年歷史的端午節取午時水習俗今年停辦。中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日

（中央社記者盧太城台東縣18日電）儘管台東連續3天下雨，鹿野鄉永安村玉龍泉依然乾涸，有45年歷史的端午節取午時水習俗今年停辦，也是繼98年、104年後第3次停辦。當地民眾研判，要一個月後才會泉水湧出。

台東縣鹿野鄉永安村每年端午節的全村取午時水習俗，已成為台東縣端午節的主要活動，不僅吸引台東縣民前往取水，其他縣市民眾也會在當天趕到台東取水。

今天中午民眾前往玉龍泉取水當場傻眼，出水處乾涸積滿了落葉。遠從高雄而來的陳姓民眾還特別準備2個桶子，他說，早聽聞永安村勝安宮前的玉龍泉取午時水的故事，這次趁著連續假到台東旅遊，想帶一些午時水回家，沒想到無水可取，很納悶「台東這幾天不是都下雨嗎？水到哪裡去了？」

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，玉龍泉位於斷層破裂帶，地下水從破裂帶湧出，鹿野地區從去年底就少雨，4月中旬玉龍泉就斷水了；雖然這幾天下雨，研判雨水尚未到達地下水層，因此玉龍泉仍舊無水，村民決定取消今年的取午時水活動，預估一個月後泉水才會湧出。

儘管台東連續3天下雨，鹿野鄉永安村玉龍泉依然乾涸，今年端午節取午時水習俗停辦，當地民眾研判，一個月後才會泉水湧出。中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日儘管台東連續3天下雨，鹿野鄉永安村玉龍泉依然乾涸，今年端午節取午時水習俗停辦，當地民眾研判，一個月後才會泉水湧出。中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日

當地耆老表示，民國62年永安聖安宮興建時，三太子忽然起駕附身，指示廟前有「龍吐水」，村民走到溪谷果然發現一處自然湧泉，也就是現在的玉龍泉。3年後廟宇完工，村民取「玉龍泉」水保平安，往後每年端午，村民都會到此取午時水，習俗延續至今。

「玉龍泉」的午時水潔淨，有父母會拿來配合煮草藥擦拭小孩的皮膚病；或是相傳小朋友不好養，也可以午時水擦拭身體，一般人煮來喝則可保平安，午時水可以放整年不會壞。

永安村每年的端午節取午時水的習俗已延續45年，曾在民國98年因乾旱、104年的出水量不足停辦，今年是第3次停辦。(編輯:孫承武)1070618

台東縣鹿野鄉永安村每年端午節的全村取午時水習俗已有45年歷史，不僅吸引台東縣民前往取水，其他縣市民眾也會在當天趕到台東取水，今年因玉龍泉乾涸而停辦。圖為往年村民取水盛況。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日台東縣鹿野鄉永安村每年端午節的全村取午時水習俗已有45年歷史，不僅吸引台東縣民前往取水，其他縣市民眾也會在當天趕到台東取水，今年因玉龍泉乾涸而停辦。圖為往年村民取水盛況。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日
台東縣鹿野鄉永安村每年端午節的全村取午時水習俗已有45年歷史，今年因玉龍泉乾涸停辦。圖為往年村民排隊取水情形。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日台東縣鹿野鄉永安村每年端午節的全村取午時水習俗已有45年歷史，今年因玉龍泉乾涸停辦。圖為往年村民排隊取水情形。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝　107年6月18日

延伸閱讀》端午節午時水轉運除穢 全台這幾處最夯

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP