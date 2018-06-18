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端午節消災解厄 大甲鐵砧山劍井取午時水

發稿時間：2018/06/18 15:09

最新更新：2018/06/18 16:32

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台中市風景區管理所18日在大甲鐵砧山劍井舉辦端午節取「午時水」活動，還未到午時就已經湧入大批民眾等待取水。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月18日台中市風景區管理所18日在大甲鐵砧山劍井舉辦端午節取「午時水」活動，還未到午時就已經湧入大批民眾等待取水。（台中市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日）相傳端午節到大甲鐵砧山劍井取午時水可以消災解厄，台中市風景區管理所今天在鐵砧山舉辦取午時水活動，還未到午時就已經湧入大批民眾等待取水，祈求一整年平安。

　　市府表示，相傳每年端午節是一年當中陽氣最盛、能量最強的時候，所以民間盛傳「午時水」能消災解厄保平安；而富有傳奇色彩的鐵砧山劍井，據說是明末將領鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，全軍無水可用，鄭成功誠心祈水後，將寶劍插地，立即劍入泉湧，成為劍井地名的由來。

　　台中市風景區管理所今天在鐵砧山舉辦端午節取「午時水」活動，準備500瓶午時水紀念瓶分送給民眾，並安排表演團體及街頭藝人與民眾互動，還有劍井傳奇有獎徵答、午時立蛋等遊戲。

　　台中市觀光旅遊局指出，大甲鐵砧山是充滿歷史文化故事、適合休閒觀光及運動的風景區，除了劍井，沿著劍井旁的步道至國姓廟及鄭成功紀念館都是風景區內著名歷史景點。

　　觀旅局表示，大甲鐵砧山遊客中心旁今年初增設親子共樂的露營區，近期也爭取到中央補助計畫，將雕塑公園整建成親子探索遊憩區，同時預計在今年底完工的鐵砧山挑戰型自行車道建置工程將可串聯各景點，期望打造鐵砧山成為「探索山丘」，以人文歷史及運動野營為主題，結合清水鰲峰山成為台中的「海線雙丘」。（編輯：劉政權）1070618

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