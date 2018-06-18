集水區降雨豐 牡丹水庫調節性放水

位於屏東縣牡丹鄉的牡丹水庫水位因近日豐沛雨量驟升，經濟部水利署南區水資源局為確保水庫運作安全，18日下午4時預計進行調節性放水。（南區水資源局提供）中央社記者楊思瑞傳真 107年6月18日

（中央社記者楊思瑞台南18日電）牡丹水庫因梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，水庫水位驟升，經濟部水利署南區水資源局為確保水庫運作安全，預定在今天下午4時進行調節性放水，請水庫下游民眾遠離河床注意安全。



經濟部水利署南區水資源局下午發布新聞稿指出，牡丹水庫集水區因梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，自6月14日至今天中午12時，累積雨量已達393毫米，水庫水位上升近9公尺，蓄水量也由772萬立方公尺（29.2%）提高到1487萬立方公尺（56.3%），目前水庫以每秒約30立方公尺持續進水中。



南水局指出，由於中央氣象局今天仍對恆春半島發布大雨特報，因此預定在今天下午4時進行調節性放水，初期放水量每秒3立方公尺，以因應後續可能降雨及水位持續上升避免影響牡丹水庫營運安全，並預留滯洪空間。此外，也可藉由調節性放水進行排砂以減少水庫淤積。



南水局指出，已於下午2時起進行下游河道警報廣播並派員巡察進行勸離工作，請下游民眾注意安全。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070618