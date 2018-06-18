姚文智談敬老金：年金失衡下對老人的補貼

（中央社記者王承中台北18日電）民進黨台北市長參選人姚文智今天表示，重陽敬老金是年金失衡下對老人的補貼，卻被台北市長柯文哲說成是買票，但柯文哲的雙親在別的縣市也是領得不亦樂乎。



今天是端午節，柯文哲安排整天行程前往訪視基層里長。對於藍綠兩黨台北市長參選人都喊出當選後將恢復發放重陽敬老金。柯文哲表示，發放敬老金是用稅收的錢，如果兩位候選人經營企業，要花自己賺的錢，「當然感謝」。



柯文哲指出，發放重陽敬老金與否，也是考驗整個台灣社會的理智思考，「它作為政策買票非常有效，廢話我也知道，但是這個錢難道是你賺來的嗎，也不是啊，這國家的錢啊」。



姚文智下午在立法院接受媒體訪問時表示，柯文哲對老人的補貼都是即興式的，但真正使用到的老人很少。他說，重陽敬老金是年金失衡下對老人的補貼，卻被柯文哲說成是買票，但柯文哲的雙親在別的縣市也是領得不亦樂乎。未來年金改革完善，重陽敬老金當然可以再檢討。



對於柯文哲指，姚文智所提的智慧捷運月票0元，是選不上才亂喊價。姚文智表示，他所提的月票0元是結合電子支付、電子消費，把電商的回饋化為點數，運用到大眾運輸工具的搭乘，0元月票當然有可能，這就是智慧城市的實踐。



姚文智說，這也不是他發明的，是已離職的北市府官員建議他的，過去也曾在北市府內部提案，但柯文哲沒魄力執行。柯文哲連這樣的嘗試都不敢，只知道花市民的錢補貼捷運月票，現在北市一年要花新台幣80億元補貼大眾運輸，這是柯文哲沒有花心思在市政上的最好證明。（編輯：趙蔚蘭）1070618