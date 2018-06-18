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端午連假 台東旅客少3成花蓮喜見抹香鯨

發稿時間：2018/06/18 17:51

最新更新：2018/06/18 18:01

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端午節連續假期，雖然花蓮也在豪大雨警戒範圍，還是有旅客堅持行程，賞鯨團看到12隻抹香鯨，遊客開心的說「太幸運了」。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月18日端午節連續假期，雖然花蓮也在豪大雨警戒範圍，還是有旅客堅持行程，賞鯨團看到12隻抹香鯨，遊客開心的說「太幸運了」。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月18日

(中央社記者盧太城台東縣18日電)端午節連續假期受到氣候不穩影響，台東遊客少2至3成；不過，花蓮賞鯨不受影響，遊客驚喜見到12隻抹香鯨，開心的說「太幸運了」。

端午節連續假期受到氣候影響，台東遊客不如預期。台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭今天表示，以往連續假台東飯店、旅館幾乎是客滿，這次連續假期，鹿鳴原來是客滿，後來退房剩7成，其他業者也差不多狀況。

對於旅客不如預期，潘貴蘭說，一方面是氣象預報將台東列入豪大雨警戒區，旅客臨時取消行程；另方面，這個連續假接近暑假，大家乾脆將出遊計畫延到暑假。

「看南迴公路沒塞車就知道沒旅客」，民宿業者秀秀表示，原本訂房的旅客都臨時取消，像是台東火車站的民宿平常假日客滿，這幾天隨時都有房間。

位於南橫公路上的天龍飯店，成為這次西南氣流最無辜的受害者。天龍飯店老闆張姐說，原本這3天連續假訂房客滿，結果一直接到退房的電話，最後只剩下2成，「還差一點被一張照片壓垮」。

張姐說，16日上午有遊客到飯店拿著報紙給她看，報紙頭版放著南橫公路樹倒的照片，遊客說「旅遊團看到樹倒照片，原本要取消，還好有打電話問飯店，後來車子一路上路況很好，差點被報紙的照片害了」。

張姐說，南橫樹倒是15日清晨的事，但當天上午8時就已清除，結果報紙16日將照片放在頭版，當天很多旅行團看到報紙取消行程，「從客滿變成2成」，事實上當天上午南橫是出太陽的好天氣。

張姐說，南橫山區的氣候和台東平地不同，台東平地下雨，南橫山區未必下雨，「需要住過才會了解其中的奧秘」，建議大家以後要知道南橫的氣候，可以直接打電話問飯店或是霧鹿派出所。

雖然花蓮也是在豪大雨警戒範圍，還是有旅客堅持行程，獲得意外的驚喜。花蓮多羅滿賞鯨副總呂世明說，昨天下午2時的賞鯨團幸運的碰上一隻抹香鯨，下午4時的團更幸運，一共看到12隻抹香鯨，客人出發前還問會不會看到，結果「中獎」。

呂世明說，下雨天不會影響賞鯨，昨天雖然有下雨，但海象不錯，「一早心裡就有預感，會是快樂的一天」。遊客都說「太幸運了，還好沒有取消行程」。（編輯：吳佳穎/孫承武）1070618

端午節連續假雖然氣候不穩定，但花蓮賞鯨不受影響。花蓮多羅滿賞鯨副總呂世明說，下雨天不會影響賞鯨，17日下午4時的賞鯨團很幸運，一共看到12隻抹香鯨。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月18日端午節連續假雖然氣候不穩定，但花蓮賞鯨不受影響。花蓮多羅滿賞鯨副總呂世明說，下雨天不會影響賞鯨，17日下午4時的賞鯨團很幸運，一共看到12隻抹香鯨。（多羅滿賞鯨提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月18日
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