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穿木屐躦鯪鯉 林佳龍:塑造全台獨特端午慶典

發稿時間：2018/06/18 18:51

最新更新：2018/06/18 19:38

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2018台中南屯端午木屐節活動18日端午節當天熱鬧展開，市長林佳龍（前中左）穿上木屐帶領隊伍冒雨踩街，體驗「穿木屐、躦鯪鯉」這項南屯獨特端節民俗。中央社記者郝雪卿攝　107年6月18日2018台中南屯端午木屐節活動18日端午節當天熱鬧展開，市長林佳龍（前中左）穿上木屐帶領隊伍冒雨踩街，體驗「穿木屐、躦鯪鯉」這項南屯獨特端節民俗。中央社記者郝雪卿攝　107年6月18日

（中央社記者郝雪卿台中18日電）「穿木屐、躦鯪鯉」是台中市南屯區特有的端午節民俗活動，台中市長林佳龍今天參加踩街活動時指出，希望讓這項民俗活動一年比一年盛大，塑造全台獨一無二的端午慶典。

南屯端午木屐節活動從中午12時延續到下午5時，除了安排趣味競賽、親子活動、踩街活動、木屐舞表演等活動，還提供3000份免費麻芛湯、魚丸湯及粽子供民眾品嚐，吸引大批民眾齊聚萬和宮廣場，現場熱鬧滾滾。

下午4時起的踩街活動冒雨行進，由林佳龍帶領踩街隊伍從萬和宮前廣場出發，林佳龍說，台中市的端午節特別不一樣，「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛，掛香包，尚歡喜」，每年的南屯端午木屐節都有一些新點子，希望讓這項重要民俗活動一年比一年盛大，塑造全台獨一無二的端午慶典。

林佳龍表示，他的太太廖婉如剛到台中的時候，發現南屯特有的麻芛湯覺得很特別，一開始不是很敢吃，後來一吃就上癮，聽說萬和宮提供上千份的麻芛湯給民眾品嘗，他奉太太之命，帶一碗回去，讓她「呷肉粽，配麻芛」，過一個特別的端午節。

萬和宮董事長蕭清杰說，南屯老街舊名犁頭店，是台中市最早開發的地區，端午節踩木屐躦鯪鯉，源自於早期農民盼能透過木屐喀喀的響聲，叫醒傳說中貪睡的鯪鯉（穿山甲），期盼五榖豐收，傳至今日，成為地方護佑民眾生意興隆、萬事如意的獨特端午盛會。（編輯：施燕飛）1070618

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