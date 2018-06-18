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愛河龍舟賽壓軸 市府首長隊不敵姊妹市隊

發稿時間：2018/06/18 21:00

最新更新：2018/06/18 21:17

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2018高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽18日端午節最後一天，高雄市政府首長隊與西雅圖高雄姐妹市協會隊進行表演賽，代理市長許立明（橘衣者）賽後端上西瓜慰勞選手，肯定全力以赴的運動家精神。（高雄市體育處提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月18日2018高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽18日端午節最後一天，高雄市政府首長隊與西雅圖高雄姐妹市協會隊進行表演賽，代理市長許立明（橘衣者）賽後端上西瓜慰勞選手，肯定全力以赴的運動家精神。（高雄市體育處提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月18日

（中央社記者程啟峰高雄18日電）2018高雄愛河端午龍舟嘉年華壓軸賽，今天傍晚由高市府首長隊長迎戰西雅圖姊妹市協會隊，結果市府首長隊不敵對手，代理市長許立明賽後端上西瓜慰勞雙方辛勞，展現運動員精神。

市府首長隊由許立明擔任鼓手，與各局處首長下場參賽，雖是表演賽，但參賽首長仍全力以赴，上週還齊聚愛河認真操練備戰。

許立明表示，雖然市府首長隊不敵遠道而來的西雅圖姊妹市協會隊，但友誼交流才是表演賽重點，期望雙方能繼續推廣更多面向的合作交流。

西雅圖市1991年與高雄締結為姊妹市以來，雙方在經濟、學術、文化、醫療、體育運動等方面交流往來頻繁。

率隊來台參賽的美國華盛頓州參議員長谷川．鮑伯（Bob Hasegawa）表示，這幾天無論參賽過程或參訪行程，都能感受到高雄人的熱情及溫暖，日前與團員一起逛瑞豐夜市，享受高雄在地美食更是令人難忘。

高市體育處表示，西雅圖姊妹市協會隊選手今天享受道地台灣粽後，直誇比在美國吃的粽子更美味。

愛河龍舟賽有111隊、2577人參賽，其中台灣盲人重建院南部服務中心12名視障選手完成人生首次龍舟賽後，意猶未盡相約明年再戰。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070618

台灣盲人重建院南部服務中心的視障選手（圖）18日參加高雄愛河龍舟賽，完成人生首次龍舟賽後都意猶未盡，相約明年再戰。（台灣盲人重建院提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月18日台灣盲人重建院南部服務中心的視障選手（圖）18日參加高雄愛河龍舟賽，完成人生首次龍舟賽後都意猶未盡，相約明年再戰。（台灣盲人重建院提供）中央社記者程啟峰高雄傳真　107年6月18日
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