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柯文哲：政府應解決世代問題 非用意識形態

發稿時間：2018/06/19 09:55

最新更新：2018/06/19 11:09

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台北市長柯文哲（圖）19日上午搭公車到台北市政府上班途中，接受媒體訪問。中央社記者梁珮綺攝 107年6月19日台北市長柯文哲（圖）19日上午搭公車到台北市政府上班途中，接受媒體訪問。中央社記者梁珮綺攝 107年6月19日

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台北市長柯文哲今天說，台灣分為3個世代，最年輕的世代對未來絕望；中間世代上有老下有小，壓力最大；老年人則是失落的一代，政府應要實質解決世代問題，而非用意識形態。

柯文哲上午搭公車到台北市政府上班途中，接受媒體訪問，表示政府應解決人民生活中的大小問題，「當一個國家將意識形態作為解決問題的唯一方法的時候，人民的心中是很不屑，而且根本是圈圈叉叉」。

他說，台灣分為3個世代，最年輕的世代感覺對未來沒有希望，是最絕望的世代；中間世代要照顧老人、小孩，壓力最大；老人是失落的一代，因為過去相信的價值好像都瓦解。

他說，「不是說國家定位不重要」，某次到新竹縣與民國黨主席徐欣瑩舉行座談會，現場民眾對「比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要的是是非」這句話印象最深刻，代表民眾不需要政治人物講一堆打高空的話，只要解決大小事就好。

柯文哲多次說過，要將選舉經費、氣氛壓到最低，競選主軸與上任三週年時的口號相同，為「進步價值，光榮城市」。他表示，他講得很簡單，其實底下有個原則是務實與對話，即要落實民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢等普世價值。

至於年底選舉佈局，他說，應該要想一下怎麼選舉，但他也說自己「太厲害了，把不選舉當做選舉，實在太厲害了」。

對於民進黨台北市長參選人姚文智指智慧捷運月票0元、公宅政策只要花費十分之一，柯文哲說，當他聽到時，第一時間會納悶地想到底是真是假，不過，他也說，請姚文智公布明確計算公式。

重陽敬老金部分，他相當有自信，「我相信任何一個候選人不會把現在柯文哲推的老人福利系統取消」，當一個市長發放重陽敬老金時，才代表有問題，要思考多出來的錢如何運用在老人福利系統上，這是台灣社會的一個抉擇，也是建立務實社會、並理智思考如何面對。（編輯：張銘坤）1070619

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