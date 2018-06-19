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台股收盤跌183.28點 月線失守

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台南地下道坍方下陷 3機車騎士受傷

發稿時間：2018/06/19 11:50

最新更新：2018/06/19 12:40

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台南雨勢不斷，東區林森地下道機車道19日清晨發生坍方，3名機車騎士閃避不及，當場陷進深度1.5公尺的5平方公尺大洞中，市政府工務局立刻派員搶修。（台南市工務局提供）中央社記者張榮祥傳真　107年6月19日台南雨勢不斷，東區林森地下道機車道19日清晨發生坍方，3名機車騎士閃避不及，當場陷進深度1.5公尺的5平方公尺大洞中，市政府工務局立刻派員搶修。（台南市工務局提供）中央社記者張榮祥傳真　107年6月19日

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南今晨雨勢不斷，東區林森地下道機車道近7時發生嚴重坍方，3輛機車當場陷進深度1.5公尺的5平方公尺大洞中，3名機車騎士輕傷送醫。由於雨勢持續，搶修回填工程仍在進行中。

zoom in 台南19日清晨雨勢不斷，東區林森地下道機車道發生嚴重坍方，3輛機車當場陷進深度1.5公尺的5平方公尺大洞中，3名機車騎士輕傷送醫。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥傳真　107年6月19日台南19日清晨雨勢不斷，東區林森地下道機車道發生嚴重坍方，3輛機車當場陷進深度1.5公尺的5平方公尺大洞中，3名機車騎士輕傷送醫。（台南市消防局提供）中央社記者張榮祥傳真　107年6月19日

台南市東區林森地下道往健康路方向機車道，清晨6時50分突然坍方，出現2.5公尺乘2公尺面積的大洞，深度達1.5公尺，寬度幾乎涵蓋整個車道，途經3輛機車無處可閃，陷進洞中。

台南市消防局獲報趕往現場，將2男1女共3名機車騎士分別送成大醫院及奇美醫院，所幸只是輕傷，警方也趕緊封鎖現場，市政府工務局立刻派人搶修。台南市代理市長李孟諺也到場勘查，且派人到醫院慰問，發放每名傷者新台幣1萬元的慰問金及送上水果禮盒。

現場監督搶修工程工務局副局長王建雄告訴中央社記者，由於雨勢不斷，搶修進度可能會慢一點，坍方原因還待釐清。工務局人員說，依一般慣例，市府會輔導傷者申請國家賠償，處理醫藥費用及機車毀損等求償。(編輯:孫承武)1070619

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