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台股收盤跌183.28點 月線失守

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中市打造舊城區 綠空鐵道結合人本環境

發稿時間：2018/06/19 12:15

最新更新：2018/06/19 12:47

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台中鐵路高架化第一階段已完成，市府規劃保留台鐵高架鐵道通車後台糖北側到刑務所的1.6公里舊鐵道，打造為綠色步行及自行車騎乘空間的「綠空鐵道」。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月19日台中鐵路高架化第一階段已完成，市府規劃保留台鐵高架鐵道通車後台糖北側到刑務所的1.6公里舊鐵道，打造為綠色步行及自行車騎乘空間的「綠空鐵道」。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真　107年6月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）為打造舊城區再生，台中市政府今天表示，規劃保留台鐵高架鐵道通車後台糖北側到刑務所的1.6公里舊鐵道，打造成綠色步行及自行車騎乘空間的「綠空鐵道」。

台中鐵路高架化第一階段已完成，市府都市發展局表示，因應都市的發展、鐵路高架化與舊城區多項建設挹注的契機，市府規劃綠空鐵道軸線計畫，保留林森路至進德路約1.6公里舊鐵道。

都發局指出，綠空鐵道軸線計畫分為南北兩段，位於互助街至林森路間的綠空鐵道南段目前進行土建工程中，將於今年底完工；北段則爭取到中央前瞻基礎建設計畫經費，整合施作自台中公園雙十路、南京路的人本環境改善連結至台中火車站，預計今年規劃設計，明年度開始施作。

都發局表示，其中南段保留互助街至林森路間原本台鐵駁坎上方的舊鐵道，以立體化森林公園的概念規劃設計，新添自行車道、人行廊道和綠色花園景緻，附近還可連結到綠川、柳川等河岸景觀，以及刑務所、台中酒廠、台中州廳等重要文資據點，已於1月底開工，預計年底完工。

至於北段部分，都發局說，除透過台中糖廠最北側到火車站的舊鐵道的騰空廊帶，加強設計人行及自行車系統外，也與建設局整合施作自台中公園雙十路、南京路人本環境改善連結至舊火車站，再銜接至台糖湖濱生態公園，透過步道系統與北側空橋設置，串連糖廠與綠廊。

市府已爭取到中央前瞻計畫規劃設計經費3000萬元，預計今年進行規劃設計，明年可開始施作、109年完工。（編輯：劉政權）1070619

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