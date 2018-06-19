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桃園市12傑出演藝團隊 7月接力演出

發稿時間：2018/06/19 12:28

最新更新：2018/06/19 13:13

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桃園市今年的傑出演藝團隊扶植計畫日前出爐，入選的12團隊自7月起展開公演，集結舞蹈、傳統戲曲、管弦樂等活動，鼓勵民眾購票支持藝文工作者。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日桃園市今年的傑出演藝團隊扶植計畫日前出爐，入選的12團隊自7月起展開公演，集結舞蹈、傳統戲曲、管弦樂等活動，鼓勵民眾購票支持藝文工作者。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市傑出演藝團隊扶植計畫從84年施行至今已有24年，累計近200團入選。今年入選的12團隊自7月起展開公演，集結舞蹈、傳統戲曲、管弦樂等活動，鼓勵民眾養成購票觀賞習慣。

桃園市今年的傑出演藝團隊扶植計畫日前出爐，有桃園交響管樂團、和成八音團、狂美交響管樂團、龍潭愛樂管弦樂團、雅緻藝術舞蹈團、景勝戲劇團等12個傑出表演藝術團隊入選。

桃園市長鄭文燦今天受訪表示，桃園市傑出演藝團隊今年共12團入選，年度演出系列活動7月起，將在各表演場所來公演，市府鼓勵民眾購票支持藝文工作者，同時也會媒合部分企業支持。藝術是城市的靈魂，能夠讓文化活動質量提升，讓在地的表演表演團隊也可得到支持。

鄭文燦表示，未來在市立美術館及桃園流行音樂劇場也將預留中小型的表演空間，希望讓表演訓練場地普及化，目前也試辦「藝術綠洲」這個表演場所活化計劃，透過補助款方式，讓藝術團隊自己尋覓適當場地，不侷限於公有公營的方式經營。

桃園交響管樂團執行長陳玟蓉表示，今年邀請法國曾獲奧斯卡短片得獎作曲家方索．胡斯羅擔任客席演出，自創的演出曲目輕鬆有趣、平易近人。此外，還邀請國內知名的薩克斯風老師顏慶賢協奏，而在大師對話系列，今年挑選的台灣作品則是許雙亮老師的「土地之戀」。(編輯:孫承武)1070619

桃園市今年的傑出演藝團隊扶植計畫日前出爐，市長鄭文燦（後右7）19日表示，今年入選的12團隊自7月起展開公演，鼓勵民眾購票支持藝文工作者。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日桃園市今年的傑出演藝團隊扶植計畫日前出爐，市長鄭文燦（後右7）19日表示，今年入選的12團隊自7月起展開公演，鼓勵民眾購票支持藝文工作者。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日
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