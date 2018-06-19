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基隆海洋老鷹嘉年華 23日熱情登場

發稿時間：2018/06/19 13:30

最新更新：2018/06/19 13:58

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2018基隆海洋老鷹嘉年華將在23日熱鬧登場，共有6個社區和5個演藝團體共襄盛舉，邀請民眾攜家帶眷一同前來基隆同樂。中央社記者王朝鈺攝　107年6月19日2018基隆海洋老鷹嘉年華將在23日熱鬧登場，共有6個社區和5個演藝團體共襄盛舉，邀請民眾攜家帶眷一同前來基隆同樂。中央社記者王朝鈺攝　107年6月19日

（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）基隆海洋老鷹嘉年華23日登場，共有6個社區和5個表演團體共襄盛舉，將以熱情的森巴鼓聲和舞蹈讓民眾感受山城海港魅力。

文化局今年除邀集大壯觀願景發展協會等6個社區外，還有明日之星舞蹈團等5個演藝團體及學生們一同共襄盛舉，參與社區也發揮創意親手製作老鷹、女神、文武財神、媽祖、恐龍等道具，市府更特別規劃在仁二路（靠近吉祥大樓側）設置表演區，讓民眾能近距離一睹精彩表演。

市長林右昌致詞表示，很多參加活動民眾親手縫製身上服飾，例如用水果泡棉做成花型裝飾，不僅環保且兼具美觀，也藉此宣導保護海洋觀念，另外，市府也特別安排在東岸商場停留演出，歡迎全國民眾23日到基隆市區一同參與最歡樂、最有特色的海洋老鷹嘉年華。

文化局指出，遊行隊伍23日下午4時起從海洋廣場出發，繞行港西街圓環、忠一路等最後再回到海洋廣場，全長約1.26公里預計晚間6時結束，晚間7時在西3碼頭後線倉庫旁還有紙風車劇團帶來「武松打虎」，歡迎民眾攜家帶眷一同前來基隆同樂。（編輯：張銘坤）1070619

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