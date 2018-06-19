/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

桃園市驚現百餘鳥屍 疑是農藥釀災

發稿時間：2018/06/19 13:40

最新更新：2018/06/19 14:07

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市野鳥學會理事長吳豫州19日受訪表示，上星期五開始，學會陸續在大溪區發現鳥類死亡，其中家燕大約有30幾隻、麻雀也有50多隻，另外還有珠頸鳩，紅鳩也慘遭毒手。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日桃園市野鳥學會理事長吳豫州19日受訪表示，上星期五開始，學會陸續在大溪區發現鳥類死亡，其中家燕大約有30幾隻、麻雀也有50多隻，另外還有珠頸鳩，紅鳩也慘遭毒手。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市大溪區農田驚傳毒鳥事件，至少有上百隻鳥陳屍田間，農業局表示，目前正逢桃園一期稻作收割期，所以農民會擔心，市府已派人到現場查證毒害原因並加強宣導，但無法可罰。

桃園市野鳥學會理事長吳豫州今天受訪表示，上星期五開始，學會陸續在大溪區發現鳥類死亡，其中家燕大約有30幾隻、麻雀也有50多隻，另外還有珠頸鳩，紅鳩也慘遭毒手，截至今天中午為止，就已經發現100多隻鳥屍。

吳豫州表示，受害鳥類以麻雀、家燕居多。麻雀一般會啄食地上穀類，懷疑是有農藥超標或遭施放有毒穀物殺害；至於家燕並不會啄食田間稻穀，以空中飛捕蚊蟲覓食為主，懷疑是昆蟲吃下農藥超標作物，而家燕再吃到昆蟲導致死亡。

野鳥學會表示，依照野生動物保育法19條規定不得毒殺，21條雖有保護農林作物的例外，但家燕及鳩鴿科並無危害，卻同遭毒殺，學會已經向市府通報，希望查明真相。

桃園市政府農業局林務科長劉秀卿表示，目前正值一期稻作收割期，農業局將依照野生動物保育法，在第一時間前往現場採樣，並確定毒害的情況，不過目前無法可罰，將針對周邊農民加強宣導，希望相關情事不再發生。（編輯：張銘坤）1070619

桃園市大溪區農田驚傳毒鳥事件，至少有上百隻鳥陳屍田間，農業局表示，目前正逢桃園一期稻作收割期，市府已派人到現場查證毒害原因並加強宣導。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日桃園市大溪區農田驚傳毒鳥事件，至少有上百隻鳥陳屍田間，農業局表示，目前正逢桃園一期稻作收割期，市府已派人到現場查證毒害原因並加強宣導。中央社記者吳睿騏桃園攝　107年6月19日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP