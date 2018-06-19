桃園市驚現百餘鳥屍 疑是農藥釀災

桃園市野鳥學會理事長吳豫州19日受訪表示，上星期五開始，學會陸續在大溪區發現鳥類死亡，其中家燕大約有30幾隻、麻雀也有50多隻，另外還有珠頸鳩，紅鳩也慘遭毒手。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年6月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市大溪區農田驚傳毒鳥事件，至少有上百隻鳥陳屍田間，農業局表示，目前正逢桃園一期稻作收割期，所以農民會擔心，市府已派人到現場查證毒害原因並加強宣導，但無法可罰。



桃園市野鳥學會理事長吳豫州今天受訪表示，上星期五開始，學會陸續在大溪區發現鳥類死亡，其中家燕大約有30幾隻、麻雀也有50多隻，另外還有珠頸鳩，紅鳩也慘遭毒手，截至今天中午為止，就已經發現100多隻鳥屍。



吳豫州表示，受害鳥類以麻雀、家燕居多。麻雀一般會啄食地上穀類，懷疑是有農藥超標或遭施放有毒穀物殺害；至於家燕並不會啄食田間稻穀，以空中飛捕蚊蟲覓食為主，懷疑是昆蟲吃下農藥超標作物，而家燕再吃到昆蟲導致死亡。



野鳥學會表示，依照野生動物保育法19條規定不得毒殺，21條雖有保護農林作物的例外，但家燕及鳩鴿科並無危害，卻同遭毒殺，學會已經向市府通報，希望查明真相。



桃園市政府農業局林務科長劉秀卿表示，目前正值一期稻作收割期，農業局將依照野生動物保育法，在第一時間前往現場採樣，並確定毒害的情況，不過目前無法可罰，將針對周邊農民加強宣導，希望相關情事不再發生。（編輯：張銘坤）1070619



