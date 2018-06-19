嘉義兩水庫蓄水量增加 有助紓解旱象

西南氣流持續影響，嘉義地區連日降雨，19日仍有滂沱雨勢，仁義潭水庫蓄水量持續上升，原本水庫沒水，中間綠洲所呈現乾癟鱷魚形狀，現在已變成濕身鱷魚，形成有趣畫面。（嘉義縣副縣長吳芳銘提供）中央社記者黃國芳傳真 107年6月19日

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）西南氣流持續影響，嘉義地區連日降雨，自來水公司第五區管理處今天統計嘉義仁義潭、蘭潭水庫的蓄水量，與11日明顯降雨前相比較，提升17％，有助紓解旱象。



西南氣流持續影響，中央氣象局今天針對中南部12縣市發布豪雨或大雨發生機率，嘉義縣市為豪雨特報縣市，嘉義地區上午就出現滂沱雨勢，時雨量以鹿草鄉的50.5毫米最高，其次是中埔鄉、番路鄉。



自來水公司第五區管理處副處長何承嶧今天受訪指出，位於嘉義縣的仁義潭水庫今天有效蓄水量約1128萬立方公尺；位於嘉義市的蘭潭水庫有效蓄水量約328萬立方公尺，兩水庫合計有效蓄水率約42.12％，較6月11日明顯降雨前提升約17％。



何承嶧表示，因仁義潭、蘭潭水庫為離槽水庫，水源引自八掌溪，目前穩定進水，只要上游集水區持續降雨，水位仍有上升趨勢；另依據中央氣象局預報資料顯示，最近幾天嘉義地區仍有降雨機率，有助於紓解旱象。



嘉義縣副縣長吳芳銘也在臉書貼文，經過幾天的陣雨進帳，仁義潭水庫蓄水量持續上升，原本水庫沒水，中間綠洲所呈現乾癟鱷魚形狀，現在已變成濕身鱷魚，形成有趣畫面。（編輯：劉政權）1070619