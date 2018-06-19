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電動自行車管制 林佳龍：促請中央訂規範

發稿時間：2018/06/19 14:17

最新更新：2018/06/19 14:17

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）電動自行車在道路上橫衝直撞是否有法可管受到關切，台中市長林佳龍今天在市政總質詢中指出，除取締與宣導並重，將進一步促請中央制訂更全面性的規範。

台中市議員賴義鍠在市議會的市政總質詢中指出，電動自行車不用掛牌照，不需考駕照，速度也很快，又沒有年齡限制，成為許多外籍移工最喜歡的交通工具，這些電動自行車在道路上橫衝直撞，卻不用受交通法令的規範，要求市府針對電動自行車訂定規範。

林佳龍表示，這個問題台中市警察局及交通局都很關切，未來除取締與宣導並重，市府也將進一步促請中央針對電動自行車制訂更全面性的規範。

交通局長王義川表示，依現行「道路交通管理處罰條例」，電動自行車列為慢車類管制，適用相關法規；而且交通部已於106年召開「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案會議」，研議將增加電動自行車登記、領用及懸掛車牌的規定及牌照格式，進一步制訂全國適用的規範。

台中市警察局長楊源明表示，電動自行車現行規定比照一般自行車，市府依照道路交通管制條例第72至76條，持續取締電動自行車等慢車類相關違規案件，今年1至5月告發相關違規案件約410件；此外，去年也正式行文各分局要加強取締違規，包括未兩段式左轉裁罰新台幣300元至600元，以保障道路安全。（編輯：施燕飛）1070619

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