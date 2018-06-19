松竹站雙鐵共構 林佳龍直播帶民眾體驗

台中市長林佳龍（右）19日透過臉書直播，帶領民眾走訪新站之一的松竹站。（圖取自林佳龍臉書www.facebook.com）

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中鐵路高架化第2階段新建5座通勤車站，台中市長林佳龍今天透過臉書直播，帶領民眾走訪新站之一的松竹站，未來結合烏日高鐵站，讓民眾無縫轉乘。



台中鐵路高架化在105年10月第一階段通車，第二階段新建的5座通勤車站，分別為栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站等，預計10月底通車，其中台鐵松竹、大慶站將分別與台中捷運綠線G4、G13站共站轉乘。



林佳龍與交通局長王義川透過臉書直播帶大家實際體驗，從台中鐵路高架化後即將啟用的松竹車站，通過連通道走到捷運綠線G4站。



林佳龍表示，連通道約30公尺長，5公尺寬、4公尺高，未來人潮在此聚集，不論長輩、小孩、身障朋友或是帶大件行李的旅客，不用上上下下就可以在站內直接轉乘。



林佳龍指出，連接雙鐵共構的松竹站，大慶站及三鐵共構的烏日高鐵站，讓台中串連起軌道小內環，在共站中轉乘相當方便，台中交通將以此為骨幹，配合市府打造Mr.B&B（Metro捷運、Rail鐵路、Bus公車、Bike自行車）複合式交通運輸系統，台中軌道時代的來臨，就從今年底開始。



王義川表示，台中鐵路高架化全長21.7公里，共設10站，豐原、潭子、太原、台中、大慶站5座既有車站已於105年10月通車，第二階段新增栗林、頭家厝、松竹、精武及五權站等5座車站，預計10月底通車。（編輯：施燕飛）1070619



