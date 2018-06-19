麥寮當街開槍殺人案 警逮一共犯檢聲押

雲林縣麥寮鄉日前驚傳行刑式當街槍擊命案，警方根據相關線索追緝逃逸凶嫌，17日晚間在麥寮一處出租套房逮捕疑似接應的許姓嫌疑人。（警方提供）中央社記者葉子綱傳真 107年6月19日

（中央社記者葉子綱雲林縣19日電）雲林麥寮發生行刑式當街槍擊案，當地聞人丁姓五金行老闆斃命，警方正全力追緝逃逸凶嫌，今天宣布逮捕1名共犯，雲林檢方以涉犯重罪及逃亡、串供之虞聲請羈押。



雲林縣警察局台西分局發布新聞，15日夜間麥寮鄉一家五金行丁姓老闆被當街開3槍斃命，警方根據相關線索全力追緝逃逸凶嫌，17日午夜時分在麥寮一處出租套房，逮捕疑似接應的許姓嫌疑人。



專案小組指出，案發當時雖然犯嫌頭帶全罩式安全帽，但身高、體型明顯，並掌握做案時騎乘機車等線索，警方以車追人，並發現除了槍手，還有一名接應嫌疑人，警方循線在17日逮捕許嫌到案。



警方將許嫌移送雲林地檢署偵辦，檢方在今天上午以涉有重罪及逃亡、串供之虞為由，向雲林地方法院聲請羈押。



綽號「郎哥」的52歲麥寮聞人、五金行丁姓老闆，雲林台西人，經營事業還有餐飲、砂石、建築等，也參與地方廟宇及社區事務，活躍地方，15日晚間被等候凶嫌當街開3槍斃命，警方成立專案小組緝凶中。（編輯：劉政權）1070619