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北農查帳案 陳景峻：農委會民股未出席董事會

發稿時間：2018/06/19 15:32

最新更新：2018/06/19 15:39

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zoom in 台北農產運銷公司19日下午召開臨時董事會，兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻出席，進入會場前簡單接受媒體訪問。中央社記者施宗暉攝　107年6月19日台北農產運銷公司19日下午召開臨時董事會，兼任北農董事長的台北市副市長陳景峻出席，進入會場前簡單接受媒體訪問。中央社記者施宗暉攝　107年6月19日

（中央社記者劉建邦台北19日電）台北農產運銷公司今天開臨時董事會報告查帳風波，台北市副市長、北農董事長陳景峻說，簽到董事僅9人，宣布流會，農委會及民股代表未出席，下次開會時間仍要由董事會決定。

北農共有23席董事，包含台北市政府5席、農委會5席、全國農會5席、青果社2席，民股6席；監察人有3人，包含市府代表財政局副局長沈榮銘。

北農總經理吳音寧捲入業務推廣費風波，台北市政府日前由監察人、政風處等官員赴北農查帳惹議，北農今天召開臨時董事會，由監察人報告查帳內容，但因參加董事會的人數不足，不到半小時就宣布流會。

陳景峻會後受訪時說，召開臨時董事會是要讓監察人報告赴北農查帳內容，北市府官股代表及全國農會都有派員出席，共9席董事，但農委會及民股代表未出席，不清楚原因。

他表示，因不符合法定開會人數，尊重現場董監事意見，宣布流會，事前不清楚會因人數不足無法開會。

陳景峻說，監察人赴北農查帳已告一段落，未來會把書面報告提供給董事會，且報告不會外流，僅能在董事會上報告，至於下次要開董事會時間，仍要由董事決定。

吳音寧離開會議室時被媒體堵訪時說，她是董事會聘任的總經理，董事會相關決定由董事長對外發言。（編輯：張銘坤）1070619

台北農產運銷公司19日下午召開臨時董事會，總經理吳音寧面帶笑容現身準備出席，進入會場前並接受媒體訪問。中央社記者施宗暉攝　107年6月19日台北農產運銷公司19日下午召開臨時董事會，總經理吳音寧面帶笑容現身準備出席，進入會場前並接受媒體訪問。中央社記者施宗暉攝　107年6月19日
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