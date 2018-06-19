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克服視覺障礙 許勝崴力爭上游獲總統教育獎

發稿時間：2018/06/19 16:27

最新更新：2018/06/19 16:27

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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）就讀鹿港文開國小的許勝崴出生就被診斷有中度視覺障礙，視力只有0.03，讀書識字有困難，但在艱辛的求學路上奮勇前進，獲得總統教育獎，並許下願望希望成為律師幫助別人。

2018年的總統教育獎得獎名單日前出爐，56名得獎的學生中，彰化縣占了5名學生，彰化縣長魏明谷今天上午在縣長公館舉辦頒獎表揚典禮，表揚二水國中傅郁琪、員林國中林倩羽、南鎮國小廖妤珊、文開國小許勝崴以及培英國小王宥筌等5名學生。

5名接受表揚的學生中，就讀文開國小的許勝崴一出生就被診斷罹患中度視覺障礙，視力只有0.03，許勝崴的家人帶著他四處求神問卜、就醫，但視力依舊無法恢復，也讓許勝崴的求學路走來比一般人艱辛，謮書寫字時，必須花費比一般人更多的時間。

不過許勝崴沒有因此而懈怠，不僅成績名列前茅，還學習彈鋼琴，視力不好的許勝崴看不清楚五線譜，於是賣力把音符背下來，一樣彈奏出優美的樂曲。許勝崴有時會把參加音樂、繪畫比賽的獎金捐給殘障教養院，希望藉此幫助需要幫助的人，未來希望能成為律師或醫師，幫助他人。

魏明谷說，5名總統教育獎得主逆流而上、奮發圖強的的故事，堅強的意志力令人肯定與感動，因此特地與同學們見面，希望他們繼續力爭上游，將來完成學業後都能成為彰化縣傑出的縣民，也希望這些學生保持佳績，作為其他學生的典範及學習的榜樣。（編輯：施燕飛）1070619

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