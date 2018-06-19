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高雄港2船擦撞 管制出港進行海事調查

發稿時間：2018/06/19 16:42

最新更新：2018/06/19 17:23

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散裝船「中鋼求新」輪19日進泊高雄港時，疑因重載轉向困難，輕微碰撞停靠在79號碼頭的貨櫃船「長滿」輪右船尾，雙方無人員受傷，已要求2船先管制出港，待海事調查。（高雄港務分公司提供）中央社記者陳朝福傳真　107年6月19日散裝船「中鋼求新」輪19日進泊高雄港時，疑因重載轉向困難，輕微碰撞停靠在79號碼頭的貨櫃船「長滿」輪右船尾，雙方無人員受傷，已要求2船先管制出港，待海事調查。（高雄港務分公司提供）中央社記者陳朝福傳真　107年6月19日

（中央社記者陳朝福高雄19日電）10萬總噸散裝船「中鋼求新」輪今天進泊高雄港時，疑因重載轉向困難，擦撞靠泊79號碼頭貨櫃船「長滿」輪右船尾，無人員受傷，2船先管制出港，將進行海事調查。

高雄港務分公司港務處長孫暐炫表示，10萬6000噸的「中鋼求新」輪上午9時多由高雄港第二港口進港，預定靠泊第101號碼頭，由於為大型船舶，船上有2名引水人引領，並有3艘大馬力拖駁船協助。

「中鋼求新」輪航行約10多分鐘後，引水人發現輪船因重載轉向困難，雖然緊急下雙錨試圖拉停，但仍輕微碰撞停靠在碼頭的「長滿」輪右船尾，造成甲板凹陷，「中鋼求新」輪船首也有受損，雙方無人員受傷，也無漏油現象。

交通部航港局南部航務中心初步調查，「中鋼求新」輪是中鋼公司所屬的載運鐵礦砂散裝貨輪，正準備進港泊靠第101號碼頭，而9萬8800噸「長滿」輪案發當時停靠在第79號碼頭。已要求2船先管制出港，待海事調查。

另外，協助「中鋼求新」輪的拖駁船高171號也擦撞高雄港第78號碼頭，造成一只輪胎碰墊有擠壓狀況及岸邊有擦撞痕跡；經高雄港務分公司進行水下檢查作業，已確認碼頭結構安全。（編輯:吳佳穎/孫承武） 1070619

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