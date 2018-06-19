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苗縣府助年改行政救濟 設單一窗口服務

發稿時間：2018/06/19 17:02

最新更新：2018/06/19 17:20

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苗栗縣政府19日召開退休公教人員年金改革行政救濟說明會，協助退休公教人員提出復審或訴願，會場湧進約800餘名退休公教人員參加，幾乎座無虛席。中央社記者管瑞平攝　107年6月19日苗栗縣政府19日召開退休公教人員年金改革行政救濟說明會，協助退休公教人員提出復審或訴願，會場湧進約800餘名退休公教人員參加，幾乎座無虛席。中央社記者管瑞平攝　107年6月19日

（中央社記者管瑞平苗栗縣19日電）苗栗縣政府跟進支持向司法院聲請年改釋憲，今天召開退休公教人員年金改革行政救濟說明會，將提供單一窗口服務，協助退休公教人員提出復審或訴願，現已收件逾600件。

苗栗縣政府人事處指出，苗栗縣約有近5千名退休公教人員，多數已陸續收到年金改革處分書，退休公教人員若有疑義、不明瞭救濟程序欲提出訴願或復審，可洽原服務機關、學校或縣府人事處，受理單位將提供協助文書作業，並統一收件，分別寄送至教育部或銓敘部。

公教人員年金改革紛擾未平，苗栗縣長徐耀昌指示縣府人事處，研商提出釋憲事宜，並對有意提行政救濟退休公教人員給予協助，今天在文化觀光局中正堂舉辦苗縣退休公教人員年金改革行政救濟說明會，會場湧進約800餘名退休公教人員參加。

徐耀昌表示，年金改革對退休軍公教晚年生計造成衝擊，以溯及既往方式，削減退休年金給付，顯與行政程序法的信賴保護、不溯及既往原則不符，疑有違憲之虞，因此，將配合花蓮縣和金門縣聲請年改釋憲行動提出意見書，期讓大法官重視，做出更審慎的解釋。

人事處長陳坤榮說，有意提行政救濟之退休公教人員須在收到重新審定函後30天內，提起復審或訴願，目前已收到逾600份退休公教人員的訴願書或復審書，另外，人事處也成立單一窗口，協助指導退休人員填寫，將統一收件、寄送，幫助爭取權益，收件至7月10日截止。（編輯：卞金峰）1070619

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