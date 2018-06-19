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虐童事件頻傳 中市府：落實通報機制

發稿時間：2018/06/19 17:31

最新更新：2018/06/19 17:31

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）幼兒園虐童事件時有所聞，多位台中市議員今天要求市府貫徹通報機制，市府教育局指出，將透過教育訓練、法規層面，進一步落實責任通報機制，並建立不適任教師資料庫。

台中市議員蕭隆澤、邱素貞、翁美春、陳淑華、張芬郁、何敏誠、謝明源等人今天在市政總質詢中關心幼兒園的托育環境，並以去年潭子區一家幼兒園疑似發生園長不當對待幼童事件為例，要求台中市教育局落實兒少事件通報機制，改善托育工作環境。

蕭隆澤等人除要求園長列席備詢外，還播放園長對相關教保員爆粗口要求提前退休的錄音，並向市長林佳龍出示園長與幼童家長上千則LINE對話，要求台中市教育局確實調查園務管理是否有疏失。

台中市教育局長彭富源指出，潭子幼兒園去年發生幼童疑遭園長不當對待案件，市府立即組成專業小組調查，並未發現園長施暴證據，但園長第一時間未通知家長及通報，也未妥善建立校園安全事件的控管及通報流程，顯示園務管理有缺失，因此教育局將全案調查報告提送校長成績考核委員會議，依園長行政管理疏失予以懲處。

彭富源表示，對於園長疑以不當言行要求相關教保員提早退休一事，市府將會同人事、政風單位，共同介入調查；市府也將透過教育訓練、法規層面，進一步落實責任通報機制，並建立不適任教師資料庫，保障學童安全。

林佳龍表示，台中市推出托育一條龍，一方面可做價格管制，另一方面也能讓家長安心送托，增加勞動參與率，幼兒園與托嬰中心也因為市府補助，降低經營成本，提供更好服務。（編輯：施燕飛）1070619

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