連續下雨 台東縱谷水稻陸續傳災情

從端午節前開始，台東地區連下多天雨勢，水稻陸續傳出災情，台東縱谷地區稻作倒伏情形嚴重，農民19日趁著雨勢稍歇巡視農田受災情形。中央社記者盧太城台東攝 107年6月19日

（中央社記者盧太城台東縣19日電）台東縱谷水稻連泡6天雨水，出現未倒伏的稻穗發芽，農民苦笑「站著生小孩」，希望天氣能儘早放晴。由於台東地區從端午節連續假前已連下6天的雨，水稻災情陸續傳出。



水稻倒伏比較嚴重的在台東縱谷地區，尤其是關山鎮。關山鎮公所農經課長彭成豐今天巡視災情，統計關山鎮倒伏的水稻有8、90公頃，並且已經開始發芽。



關山鎮新福里77歲張姓農婦說，她的水稻6天前就倒伏，接著每天都倒一些，昨晚一場大雨，今天早上起來，中間又倒了一大片，她的水稻已倒了2/3，「每天下雨無法搶收，倒伏的稻穗已經發芽了」。



「不僅倒伏的稻穗發芽，連沒倒的也發芽」，縱谷地區縣議員張全馨嵐說，今天上午她去參加公祭，許多農民都愁眉苦臉向她訴苦。農民說，今年很奇怪，倒伏的稻穗發芽也就算了，竟然沒倒的也「站著生小孩」 （發芽）。



張全馨嵐說，經詢問台東縣政府農業處，目前水稻受害面積還不到補助標準，無法申請補助，農民擔心發芽的稻穀品質不好，收購時糧商會用喊價的，價錢會喊得很低。



鹿野鄉有機米產銷班長涂進榮表示，連續下雨6天，稻穗就像泡在水裡6天一樣，因此成熟的稻子就會出現穗上發芽的情況。



農委會台東區農業改良場作物改良課長丁文彥表示，台東農改場密切注意這幾天農作物情況，水稻倒伏以關山較嚴重，大部分原因都是施肥重，結穗太多，造成「頭重腳輕」，碰上連續下雨容易倒伏。



另外，鹿野鄉、關山鎮、池上鄉也都發現沒倒伏穗上發芽的情況。不過，目前狀況還不是很嚴重，期待天氣放晴，情況能有所改善。



台東縣議會副議長陳宏宗表示，下雨無法收割，一旦放晴，大家忙著搶收，屆時烘乾機不夠，農民又要傷腦筋。(編輯:吳佳穎/孫承武)1070619





台東縣從端午節前開始連下多天雨勢，縱谷地區稻田傳出水稻倒伏災情，部分倒伏稻穗甚至已經發芽，讓農民相當無奈。中央社記者盧太城台東攝 107年6月19日

台東縱谷地區水稻因連日雨勢不斷傳出災情，連部分未倒伏稻穗都因長時間泡水而發芽，讓農民苦笑這是「站著生小孩」，也期盼天公伯能早日放晴。中央社記者盧太城台東攝 107年6月19日