老人假牙補助太嚴格 林佳龍:研議更彈性申請

國民黨籍台中市議員李麗華（圖）19日在市議會中指出，有長者投訴必須全口剩10顆牙才能獲得市府假牙補助，要求市府檢討擬定更具彈性的補助規定。中央社記者郝雪卿攝 107年6月19日

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市實施老人假牙補助政策，但有老人向議員投訴必須全口剩10顆牙才能獲補助，台中市長林佳龍今天表示，將研議更彈性的申請空間，並尊重牙醫師的專業判斷。



台中市議員李麗華在市政總質詢中表示，接獲老人家前往服務處投訴，全口僅剩12顆牙齒，講話漏風，咀嚼困難，因為經濟狀況不好，想申請市府的假牙補助，但因為比市府規定的門檻10顆牙還多出兩顆，不符合老人假牙補助資格，還有鄰居建議老人家乾脆將多出的兩顆牙拔掉，以符合補助資格。



李麗華指出，專業牙醫師認為，一般人缺3到5顆牙就會影響消化系統、咀嚼及味覺功能，更何況是缺這麼多顆牙，不但會使臉部變型，還會造成生活作息、心情上的重大影響。



林佳龍表示，市府實施老人假牙補助3年多來，已有4萬5千名長輩受惠，效果良好；目前市府提供全口與半口假牙服務，第一波提供有需求的民眾申請，後續將研議更彈性的申請空間，並尊重牙醫師的專業判斷，提供民眾更貼心的照顧。



台中市衛生局指出，假牙裝置補助以「補助極重度及重度缺牙者，牙齒對咬關係小於5組或全口剩10顆以下牙齒者」予以補助；若上排剩餘2顆，下排有9顆（全口剩11顆），但對咬僅2組，亦符合補助標準。



衛生局表示，未來將視經費編列及完成全口無牙長輩裝置假牙補助情形，商請牙醫公會研議，並經「台中市政府衛生局推動銀髮族假牙裝置補助計畫審查委員會」決議後，逐年檢討補助資格與條件。（編輯：施燕飛）1070619