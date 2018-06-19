輕軌被質疑路寬不足 高雄市：沒有停工問題

（中央社記者王淑芬高雄19日電）高雄輕軌建設工程持續推進，但是大順路段被質疑路寬不足、將成為「移動式路障」。有人主張改道、地下化，甚至要求喊停，代理市長許立明表示，輕軌建設沒有停工的問題。



許立明今天透過新聞局表示，市府要讓高雄成為一個以大眾運輸、綠色運具為導向的城市，是市府不變的努力目標，輕軌建設沒有停工的問題。市府會用心聽民意，設計得更細膩，儘可能符合大多數市民的期待。



輕軌2階工程快速推進，但是近來美術館園區、大順路段輕軌沿線民眾的反對聲音不斷，陳情、抗議還有民眾自製影片向總統蔡英文、總統府秘書長陳菊喊話，要求「輕軌地下化」，甚至還有民眾要求停工，等民意整合後再建。



捷運局今天發布新聞稿指出，2階工程加速施做中，大順路段目前正進行公車彎及臨停彎挖彎會勘、削減作業；美術館路段北側同步辦理停車位劃除、人行道削減及路燈及號誌桿移設等作業，整體工程進度約34%，總建設工程預計108年底完工。



面對民意的批評，捷運局說，2階建設工程舉辦過公聽會、座談會以及與社區居民溝通說明逾110場，未來將更深入與民眾建立實質溝通，廣泛蒐集民意。



輕軌路線長度22.1公里，第一C1到C14站已經通車營運。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070619