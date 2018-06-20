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北農董事會流會 柯文哲：顯示北市無主導權

發稿時間：2018/06/20 11:59

最新更新：2018/06/20 11:59

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（中央社記者梁珮綺台北20日電）台北農產運銷公司昨天召開臨時董事會，但董事只有9人簽到，宣布流會。台北市長柯文哲今天說，此事顯示北市府在北農沒有人事主導權，也代表北市無法對北農公司為所欲為。

柯文哲上午出席2018北極星反毒計畫暨北市毒品危害防制中心記者會，接受媒體訪問時做上述表示。

北農事件連環爆，從年後休市3天導致菜價跌、總經理吳音寧買下殘貨送往彰化縣溪州鄉，以及使用業務推廣費購買洋酒，北農監察人沈榮銘與市場處、政風處到北農查帳等，皆引發爭議。

柯文哲多次表示，為解決爭議，已要求副市長、北農董事長陳景峻召開臨時董事會，不過，昨天23席董事中，只有9人簽到，宣布流會。

柯文哲今天上午表示，他的態度是公開透明、速戰速決，「我也不喜歡拖」，對他而言，公開資料是解決爭議最簡單的方式，不用替任何人背書與辯護。

他說，而北農董事會流會則可讓社會大眾知道，「北農公司不是我們台北市政府想要怎樣就怎樣」。

柯文哲也重申，北市府在北農公司股權佔22%，23席董事中只佔5席，「台北市5席都出席，還是流會，表示我們沒辦法控制董事會，沒辦法控制北農人事」。

他說，北市府為北農公司的主管機關與監理機關，還是會繼續監督，做該做的事。

至於文化大學宿舍案，柯文哲表示，今年逢選舉年，他特別向都發局長林洲民說，一切公開透明、公平公正、依法行政，「該怎麼辦就怎麼辦」。（編輯：李錫璋）1070620

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