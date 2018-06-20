中捷事業廢棄物隨意棄置 林佳龍:嚴加取締

台中市議員吳瓊華（圖）20日在市政總質詢中揭露，台中市捷運工程的廢棄物遭隨意棄置於烏日區一處未登錄國有土地上，質疑政府帶頭違法；台中市長林佳龍表示，會嚴格取締。中央社記者郝雪卿攝 107年6月20日

（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市烏日區一處未登錄國有土地上被發現棄置台中捷運事業廢棄物，台中市長林佳龍今天在市議會表示，市府應該帶頭執法，不管廢棄物來自政府或業者，都會嚴格取締。



台中市議員吳瓊華在市政總質詢中揭露，發現台中市捷運工程的廢棄物被隨意棄置在烏日區一處未登錄國有土地上，廢棄物中有捷運工程背心、識別證、工程規劃圖等，棄置者還試圖放火湮滅，這有如政府帶頭違法。



台中市環保局指出，台中捷運工程由台北捷運公司發包施作，並由台北市政府捷運工程局委託民間業者處理事業廢棄物，卻被環保局查獲，業者將台中捷運廢棄物棄置於烏日區自立段81地號旁未登錄國有土地上，已將全案交檢警偵辦，並在該區域加裝監視器。



林佳龍表示，市府應該帶頭執法，以這件案子來看，不管做錯的是廠商還是政府，也不管是中央或地方政府，只要違規棄置廢棄物，市府都會嚴加取締。



環保局長白智榮指出，為配合檢察官保全證據，目前還無法清理這批廢棄物，環保局將請檢察官儘速保全證據，並督促業者儘速清理，並要求土地管理者儘快做好防制措施，避免這處土地成為棄置熱點。



交通局長王義川表示，台中捷運由台北市政府捷運工程局施作，標案也由台北捷運局發包，但只要是在台中市施工，就應該符合環保法規的規定。（編輯：施燕飛）1070620