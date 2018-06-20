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封存6年回憶 國小畢業生自釀酒

發稿時間：2018/06/20 15:11

最新更新：2018/06/20 15:48

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台東縣永安國小20日舉行畢業典禮，每人都帶一瓶自釀的米酒回家紀念。負責籌劃這次釀酒的幼兒園老師賴筱琪說，讓畢業生以阿美族的傳統方式釀酒，除了封存在學校的回憶外，另一方面也是傳承阿美族的傳統釀酒文化。（賴筱琪提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月20日台東縣永安國小20日舉行畢業典禮，每人都帶一瓶自釀的米酒回家紀念。負責籌劃這次釀酒的幼兒園老師賴筱琪說，讓畢業生以阿美族的傳統方式釀酒，除了封存在學校的回憶外，另一方面也是傳承阿美族的傳統釀酒文化。（賴筱琪提供）中央社記者盧太城台東傳真　107年6月20日

(中央社記者盧太城台東縣20日電)台東縣永安國小今天舉行畢業典禮，多了濃濃的酒香味，畢業生自釀米酒，封存6年的回憶，同時傳承阿美族不同年齡層的分工精神。

永安國小今天畢業典禮，幼兒園12位，國小9位，畢業生戴著自製花環出席，校長溫上德送給學生祝禱詞後，阿美族長老也獻給畢業生3首歌曲。

接著，幼兒園畢業生代表將自釀的米酒送給長老，除了長老獲贈米酒外，21位畢業生每人也獲得一瓶米酒，當作畢業紀念。

永安國小校長溫上德說，今年的畢業生每人都帶一瓶自釀的米酒回家紀念，釀酒緣由是幼兒園團隊和6年級畢業班導師，結合阿美族釀酒文化的意義，規劃共同珍藏美麗回憶的畢業課程。

溫上德說，這米酒是本月1日由老師帶領學生自釀，用阿美族的傳統方式釀造，材料是小米加糯米；從材料的準備、敬告天神做起，老師請孩子感受米糧的味道與層次，體驗傳統釀酒時的神聖與誠意。畢業生逐一穿過茅草門並跨過掃帚除穢，說出希望除去的壞習慣，以更新更好的自己進到釀酒會場。

接著，大家圍坐成一圈，分享自己的祝福與美好回憶，並寫成卡片或畫圖，封存在記憶的酒甕，再撒上糯米象徵它將隨著時間更加醇厚，同時選擇蠟菊（取其花語永恆記憶）串成花環，做為酒甕封存之用。

最後，大家分工合作釀上一罈美酒封存，10天後打開分裝，昨天送給國小畢業生，幼兒園的則在今天帶回。

6年級畢業生廖姿婷說，她昨天將酒帶回家送給爸爸、媽媽，阿嬤知道是她親手釀的，打開嚐一口，開心地說「很棒，很好喝」。畢業生陳宸誼說，家裡沒人會喝酒，她要讓這瓶封存6年回憶的酒繼續放著。

負責籌劃這次釀酒的幼兒園老師賴筱琪說，讓畢業生以阿美族的傳統方式釀酒，除了封存幼兒園和國小畢業生在學校的回憶外，另一方面也是傳承阿美族的傳統釀酒文化，並且透過層層分工，讓小朋友認識阿美族年齡層分工合作的意涵。（編輯：施燕飛）1070620

台東縣永安國小20日舉行畢業典禮，校長溫上德說，今年的畢業生每人都帶一瓶自釀的米酒回家紀念，釀酒緣由是幼兒園團隊和6年級畢業班導師，結合阿美族釀酒文化的意義，規劃共同珍藏美麗回憶的畢業課程。中央社記者盧太城台東攝　107年6月20日台東縣永安國小20日舉行畢業典禮，校長溫上德說，今年的畢業生每人都帶一瓶自釀的米酒回家紀念，釀酒緣由是幼兒園團隊和6年級畢業班導師，結合阿美族釀酒文化的意義，規劃共同珍藏美麗回憶的畢業課程。中央社記者盧太城台東攝　107年6月20日
台東縣永安國小20日舉行畢業典禮，畢業生戴著自製花環出席，畢業生代表將自釀的米酒送給長老，除了長老獲贈米酒外，21位畢業生每人也獲得一瓶米酒，當作畢業紀念。中央社記者盧太城台東攝　107年6月20日台東縣永安國小20日舉行畢業典禮，畢業生戴著自製花環出席，畢業生代表將自釀的米酒送給長老，除了長老獲贈米酒外，21位畢業生每人也獲得一瓶米酒，當作畢業紀念。中央社記者盧太城台東攝　107年6月20日
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