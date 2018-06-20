雲林縣議會議事廳漏水 疑似頂樓側板裂開滲水

連日降雨，雲林縣斗六地區20日也是雨勢不斷，才剛整修完成的雲林縣議會議事廳中間及縣府官員座位區發生漏水，暫時擺放水桶接水應急。中央社記者葉子綱攝 107年6月20日

（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）連日降雨雲林至今暫無重大災情，但是雲林縣議會議事廳今天卻傳出漏水，經追查原因，發現疑似頂樓側板裂開滲水，已要求廠商儘速改善。



斗六地區上午降雨間續，一度大雨滂沱，正在進行縣政總質詢的雲林縣議會第十八屆第七次定期大會，議事廳的中間及縣府官員座位區，卻傳出下小雨的漏水情形，議會人員趕忙拿水桶接水。



雲林縣議會秘書長張耀文表示，議事廳漏水問題一直未解，縣府去年編列新台幣5000萬元整修議事廳，今年4月底才剛驗收，不明白為何仍會漏水，將責由建築承包商查明原因。



雲林縣政府工務處長黃凱達下午發布新聞說明，縣府去年辦理議會議事廳裝潢、影音資訊設備及照明改善工程，並無防水工程項目，釐清議事廳整修完善疑慮。



黃凱達表示，縣府曾於民國103年辦理議會議事廳遇雨漏水的屋頂整建防水工程，同年11月驗收完成，目前仍在保固期間，今天下午會同廠商勘查，初步研判應為頂樓側板裂開滲水，已要求儘速改善。（編輯：方沛清）1070620



