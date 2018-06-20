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台中市部分區域27日起停水23小時 影響2.4萬戶

發稿時間：2018/06/20 17:29

最新更新：2018/06/20 17:59

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台灣自來水公司20日公告，台中市部分區域因應自來水配管工程，27日起將停水23小時。（中央社檔案照片）台灣自來水公司20日公告，台中市部分區域因應自來水配管工程，27日起將停水23小時。（中央社檔案照片）

（中央社記者郭幸宜台北20日電）台灣自來水公司今天公告，台中市部分區域，因應自來水配管工程，27日起將停水23小時，請民眾提前儲水因應。自來水公司表示，此次停水預計有4個行政區、共2萬4千戶受影響。

自來水公司表示，因應臺中市政府「臺中市第13期市地重劃區」自來水配管工程，台中市部分地區，包括西區、南區、南屯區與烏日區等部分區域，自27日10時起到28日9時，因應重劃區內及文心南路自來水送水幹管停水改接施作，屆時將有部分區域因此停水或水壓降低。

自來水公司表示，此次預計共有2萬1千戶停水，3千戶水壓降低，合計影響戶數達2萬4千戶，本次除停水區域及水壓降低區域外、其餘地區不受影響正常供水。惟停水區域於復水後，管線末端、大樓及地勢較高之地區，供水將會延後數小時

自來水公司公告，此次停水區域包括西區的公民里（部分）、公館里、吉龍里、土庫里（部分）、大忠里（部分），南區的福平里（部分）、西川里、崇倫里、樹德里（部分），南屯區的大誠里（部分）、同心里（部分）、田心里（部分）、南屯里 （部分）、永定里（部分）、三厝里（部分）、大興里、新生里（部分）、豐樂里、楓樹里、 鎮平里、向心里、中和里，以及烏日區的烏日里（部分）。（編輯：趙蔚蘭）1070620

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