/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

畢業先登頂 仁愛國小合歡山主峰頒證書

發稿時間：2018/06/20 17:47

最新更新：2018/06/20 18:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
苗栗縣仁愛國小今年畢業典禮不一樣，校長、老師及家長帶著29名應屆畢業生，挑戰兩天一夜的合歡山登頂活動，20日上午孩子們陸續完成攀登合歡山主峰任務，在海拔逾3000公尺高山接獲畢業證書。（校方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年6月20日苗栗縣仁愛國小今年畢業典禮不一樣，校長、老師及家長帶著29名應屆畢業生，挑戰兩天一夜的合歡山登頂活動，20日上午孩子們陸續完成攀登合歡山主峰任務，在海拔逾3000公尺高山接獲畢業證書。（校方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年6月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣仁愛國小創校18年來首度帶領畢業生攀登合歡山主峰，29名畢業生在海拔逾3000公尺高山領到畢業證書，校方更結合淨山活動，鼓勵孩子走出戶外，敬畏、守護自然。

苗栗縣公館鄉仁愛國小今年畢業典禮不一樣，擺脫以往在校內行禮如儀的流程，校長、老師及家長帶著29名應屆畢業生，一行69人挑戰兩天一夜的合歡山登頂活動，今天上午孩子們陸續完成攀登合歡山主峰任務，在海拔3000公尺高山，接獲畢業證書，儘管全身濕透，卻成就感十足。

有女學生透露，從小住在鄉下，不喜歡運動，也沒爬過高山，聽到老師說要攻頂才能畢業，和一堆同學「都快哭了」。

仁愛國小校長羅明中表示，為了此行，3個月前即展開體能訓練，幫助學生做足心理及體能準備，孩子們今天成功克服體力、耐力考驗，幾乎都是成功挑戰人生首座百岳，相信會留下深刻難忘回憶。

「別怕孩子做不到」，羅明中說，今年畢業典禮除移師高山舉行，也結合淨山活動，鼓勵孩子們走出戶外，勇於接受挑戰，在不可預測的天候下適應高山環境，完成登頂後，更要把隨行垃圾帶走，學習「敬畏自然、克服自然、守護自然」。（編輯：方沛清）1070620

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP