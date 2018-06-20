畢業先登頂 仁愛國小合歡山主峰頒證書

苗栗縣仁愛國小今年畢業典禮不一樣，校長、老師及家長帶著29名應屆畢業生，挑戰兩天一夜的合歡山登頂活動，20日上午孩子們陸續完成攀登合歡山主峰任務，在海拔逾3000公尺高山接獲畢業證書。（校方提供）中央社記者管瑞平傳真 107年6月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣仁愛國小創校18年來首度帶領畢業生攀登合歡山主峰，29名畢業生在海拔逾3000公尺高山領到畢業證書，校方更結合淨山活動，鼓勵孩子走出戶外，敬畏、守護自然。



苗栗縣公館鄉仁愛國小今年畢業典禮不一樣，擺脫以往在校內行禮如儀的流程，校長、老師及家長帶著29名應屆畢業生，一行69人挑戰兩天一夜的合歡山登頂活動，今天上午孩子們陸續完成攀登合歡山主峰任務，在海拔3000公尺高山，接獲畢業證書，儘管全身濕透，卻成就感十足。



有女學生透露，從小住在鄉下，不喜歡運動，也沒爬過高山，聽到老師說要攻頂才能畢業，和一堆同學「都快哭了」。



仁愛國小校長羅明中表示，為了此行，3個月前即展開體能訓練，幫助學生做足心理及體能準備，孩子們今天成功克服體力、耐力考驗，幾乎都是成功挑戰人生首座百岳，相信會留下深刻難忘回憶。



「別怕孩子做不到」，羅明中說，今年畢業典禮除移師高山舉行，也結合淨山活動，鼓勵孩子們走出戶外，勇於接受挑戰，在不可預測的天候下適應高山環境，完成登頂後，更要把隨行垃圾帶走，學習「敬畏自然、克服自然、守護自然」。（編輯：方沛清）1070620