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花蓮市消失的火車站 田浦站再現風華

發稿時間：2018/06/20 18:06

最新更新：2018/06/20 18:36

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花蓮市長魏嘉賢20日表示，市公所以再現鐵道風華與營造地方景觀特色為訴求，爭取經費執行「東線舊鐵道田浦客家風情巡禮」計畫，其中也規劃重現當年遭裁撤的田浦火車站，周邊則規劃為客家庄意象。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月20日花蓮市長魏嘉賢20日表示，市公所以再現鐵道風華與營造地方景觀特色為訴求，爭取經費執行「東線舊鐵道田浦客家風情巡禮」計畫，其中也規劃重現當年遭裁撤的田浦火車站，周邊則規劃為客家庄意象。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月20日

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮市一處消失的火車站-田浦站，當年因北迴鐵路通車後，花蓮火車站遷移而裁撤，花蓮市公所以鐵道興衰發展史為特色，打造成城市文化觀光新景點。

田浦站位於台鐵花蓮站與吉安站間，1910年開始營業，當時稱為「荳蘭驛」，1937年改稱「田浦站」，轉運甘蔗、稻米及林田山的木料，繁榮一時。1979年北迴鐵路通車後，隔年花蓮火車站遷移至新站，田浦車站於1982年裁撤。

花蓮市舊鐵道沿線約2.6公里，2000年起舊鐵道遊廊分段施工，田浦舊車站是的第3階段工程，主要以沿線景觀改善並打造客家風情。

花蓮市長魏嘉賢今天表示，市公所以再現鐵道風華與營造地方景觀特色為訴求，3年前向客委會提案爭取，獲1500萬元經費，透過「東線舊鐵道田浦客家風情巡禮」計畫的執行，打造特色景觀道路、好客廣場景點、環保生態親子園區及里民休憩的好空間，讓舊鐵道再現新風貌，成為城市文化觀光新景點。

魏嘉賢說，東線舊鐵道田浦客家風情規劃案銜接鐵道商圈，劃分8個工區逐步進行，其中舊田浦車站規劃為客家庄意象，透過這項工程，讓大家知道客家先民在這塊土地上奮門打拚的精神。

未來希望以環狀帶的連結，規劃從舊鐵道人行徒步區開始到舊田浦車站，無論是慢跑或自行車，都能成為市區相當重要的景致。舊田浦車站以互動式車站景點為主，包括站牌、火車時刻表、仿轉轍器、售票口等，周邊原有的老榕樹及古井全都保留下來，展現早期先民墾荒的脈絡，讓已裁撤的舊鐵道線能蛻變新生。（編輯：李亨山）1070620

花蓮市田浦火車站早年因北迴鐵路通車後，花蓮火車站遷移而裁撤，如今花蓮市公所以鐵道興衰發展史為特色，再現田浦車站，盼打造成城市文化觀光新景點。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月20日花蓮市田浦火車站早年因北迴鐵路通車後，花蓮火車站遷移而裁撤，如今花蓮市公所以鐵道興衰發展史為特色，再現田浦車站，盼打造成城市文化觀光新景點。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月20日
花蓮市公所近期以鐵道興衰發展史為特色，重現當年因北迴鐵路通車後，花蓮火車站遷移而被裁撤的田浦火車站，花蓮市長魏嘉賢（左）等人並前往視察。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月20日花蓮市公所近期以鐵道興衰發展史為特色，重現當年因北迴鐵路通車後，花蓮火車站遷移而被裁撤的田浦火車站，花蓮市長魏嘉賢（左）等人並前往視察。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真　107年6月20日
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