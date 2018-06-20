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73歲李春實好學不倦 拿碩士想再拚博士

發稿時間：2018/06/20 18:31

最新更新：2018/06/20 19:57

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桃園市民李春實（左3）以高齡73歲，取得開南大學商學院碩士，日前獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦（左4）20日在市政會議中表揚他奮發不輟的精神。李春實希望能繼續考上博士或修讀雙碩士，活到老學到老的豐富自己人生。中央社記者吳睿騏攝　107年6月20日桃園市民李春實（左3）以高齡73歲，取得開南大學商學院碩士，日前獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦（左4）20日在市政會議中表揚他奮發不輟的精神。李春實希望能繼續考上博士或修讀雙碩士，活到老學到老的豐富自己人生。中央社記者吳睿騏攝　107年6月20日

（中央社記者吳睿騏桃園20日電）桃園市民李春實以高齡73歲，取得開南大學商學院碩士，日前獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦今天在市政會議中表揚他奮發不輟的精神，鼓勵桃園市民活到老學到老。

桃園市八德區大宏里前里長李春實，日前以73歲高齡取得開南大學商學院碩士，獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦今天也在市政會議頒發獎牌表揚。

李春實今天受訪表示，自幼與家人定居於新北金山，憑藉著優異成績更在初中畢業時考上基隆中學，無奈家貧只能選擇到修車廠當學徒。李春實說，當時每到放學時間就會躲在修車廠角落，擔心被經過的同學發現，自己只能為不幸失學的生活哭泣。

李春實表示，自己從學徒做起一路當上師傅，深具生意頭腦的他還投資鍛造廠創業，擔任董事長的李春實卻發現自己對管理一竅不通，學歷更比不上大專學歷的員工，這時他才決心要重拾書本，並在43歲那年考上基隆培德高級工業家事職業學校，重新展開求學生涯。

李春實說，遷居桃園後自己便加入八德區大宏里巡守隊，更在2006年擔任大宏里長，卸下職務後的他想起讀書的樂趣，一番苦讀後，以68歲高齡考上開南大學觀光系，畢業後再進修商學院企業管理組碩士，不曾缺席的他課業始終維持在前3名，讓同班的年輕同學都望塵莫及。

李春實的女兒李惠萍今天陪同父親出席領獎表示，父親努力學習的勤奮精神，是旁人學不來也跟不上的，往後父親想透過無薪演講來鼓勵清寒學子面對困境，她也願意全力支持協助父親。

開南大學進修教育中心主任李愛花表示，李春實在畢業時，特別捐贈新台幣10萬元給學校作為清寒獎學金，過去在班上也會不定期協助家境清寒的同學，在課業遇到困難時，也會以補貼學費的方式聘請同學擔任家教，深受師生的信賴。

李春實今年不但取得碩士學位，更獲得教育部全國終身學習楷模的肯定，今天偕同妻女參加市政會議接受表揚，李春實在接下獎牌時忍不住落淚與市長鄭文燦相擁，李春實希望能繼續考上博士或修讀雙碩士，活到老學到老的豐富自己人生。（編輯：方沛清）1070620

桃園市民李春實（中）以高齡73歲，取得開南大學商學院碩士，日前獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦20日也在市政會議頒發獎牌表揚。中央社記者吳睿騏攝　107年6月20日桃園市民李春實（中）以高齡73歲，取得開南大學商學院碩士，日前獲頒教育部全國終身學習楷模，桃園市長鄭文燦20日也在市政會議頒發獎牌表揚。中央社記者吳睿騏攝　107年6月20日
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