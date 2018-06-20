高增月助街友就業 募集捷運卡與手機

輔導街友就業服務的高增月（左）設想周到，20日為街友募集捷運卡與手機，幫助就業街友解決進入職場第一個月會面臨的生活費和交通工具等難題。（翻攝照片）中央社記者陳朝福傳真 107年6月20日

（中央社記者陳朝福高雄20日電）街友踏出第一步進入職場的第一個月仍會遭遇生活費和交通工具等難題，輔導街友就業服務的高增月設想周到，今天為街友募集捷運卡與手機，將街友的事當作自己的事。



高雄市勞工局訓練就業中心委託高雄市方舟就業服務協會辦理街友就業服務計畫，而方舟總幹事王姿琦在執行計畫過程中發現，街友進入職場後，最大的困難在於初入職場的第一、二個月，因還沒領到薪水，或者是剛領到薪水後必須先償還過去的借款，導致在就業初期仍處於負債狀態，常常又撤離職場回到街頭。



另外，就業服務員在提供工作機會時，街友也會因缺乏交通工具，或者又因沒有電話作為聯絡方式，導致公司主管找不到人及無法交辦工作等狀況。



例如阿松（化名）生活發生變故，是單耳失聰的50多歲街友，因方舟就業服務協會協助在一家大型醫療機構擔任戶外清潔工；但因需要在寬廣的院區行動，經常讓領班找不到人，無法交派工作與臨時調度，一旦透過募集到的手機協助，就可讓阿松順利工作。



得知此情況後，高雄市勞工局訓練就業中心承辦人高增月開始募集捷運卡與手機，最後募得50張與2支手機。今天她與高雄市勞工局訓練就業中心主任楊茹憶轉交給王姿琦。



高增月表示，為街友就業募集捷運卡與手機過程中，許多熱心的勞工局同事甚至先將捷運卡儲值才捐；自己雖然只是業務承辦人，但看到街友們能夠就業、穩定生活，是一件令人很感動的事，就覺得能夠為他們做些什麼就儘量去做。



原本捷運卡只募集49張，楊茹憶獲悉同事協助街友就業所需，也將儲有金額的捷運卡捐出，湊滿50張請王姿琦代轉有就業需求的街友使用。



王姿琦感謝勞工局訓練就業中心主動支持與協助，為街友設想，也解決委託單位輔導就業第一個月常遇到就業不穩定的問題。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070620