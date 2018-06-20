/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 英格蘭華山地震巴西
>rss

國小畢業辜錦菊 19年照顧8名寄養童

發稿時間：2018/06/20 19:22

最新更新：2018/06/20 19:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
國小畢業的「翁媽媽」辜錦菊，擔任寄養家庭19年，照顧過8位失依或是社會邊緣小孩，她始終以開放的心持續學習新知識，運用到照顧寄養兒少，將寄養童當作老師，總是想著要用什麼方法讓小孩得到最好照顧。中央社記者盧太城攝　107年6月20日國小畢業的「翁媽媽」辜錦菊，擔任寄養家庭19年，照顧過8位失依或是社會邊緣小孩，她始終以開放的心持續學習新知識，運用到照顧寄養兒少，將寄養童當作老師，總是想著要用什麼方法讓小孩得到最好照顧。中央社記者盧太城攝　107年6月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）國小畢業的「翁媽媽」辜錦菊，擔任寄養家庭19年，照顧過8位失依或是社會邊緣小孩。她說，寄養童每天都有新狀況，但這些挑戰正是她的動力。

翁沛輝、辜錦菊從事寄養家庭19年，是目前台東從事這項工作最久的寄養家庭，因辜錦菊已65歲，即將屆齡退休，她今天交棒給兒子，鼓勵兒子加入寄養家庭。

社工人員稱「翁媽媽」的辜錦菊照顧過8位寄養小孩，雖然已到屆齡之年，目前還照顧2位寄養小孩。她說照顧過最小的寄養小孩是10個月女嬰，也是照顧最久的小孩，直到女孩16歲、2年前才離開。

辜錦菊說，這女孩10個月大時父親病逝，母親生病，沒想到一來就是16年，她離開時「我的眼淚就像水龍頭一樣關不住」。

國小畢業的辜錦菊要經歷寄養家庭不同的階段和要求，始終以開放的心持續學習新知識，運用到照顧寄養兒少，將寄養童當作老師，總是想著要用什麼方法讓小孩得到最好照顧。

她說，這些寄養小孩都有受過創傷，要想辦法去了解他們，一步一步探索他們，親近他們，他們就會相信你。孩子每天都會丟出新狀況，每天都有新的挑戰，這也是她的動力。

辜錦菊說，希望將寄養家庭這麼有意義的服務交棒給兒子和媳婦，因此鼓勵他們加入寄養家庭服務行列。

辜錦菊的兒子翁偉凌說，他在民國105年加入寄養家庭，當初看到媽媽照顧小孩這麼辛苦，每個小孩狀況都不一樣，他猶豫了很久，最後取的妻子和兒女支持，才決定加入寄養家庭。

翁偉凌記得他的第一位寄養童到家時，第一餐就吃了5碗飯，「孩子應該曾經有沒飯吃的創傷」，現在這小孩吃一碗飯就喊吃飽了。

翁偉凌說，他加入寄養家庭後才開始成長，每天面對不同的挑戰，但是當孩子回到家時，會主動找他聊天，談學校發生的事時，心情就會很開心，甚至晚上會高興的睡不著。

台東家庭扶助中心今天特別邀請這兩代寄養家庭現身說法，鼓勵台東民眾加入寄養家庭的行列。台東目前有44戶寄養家庭服務58名寄養兒童，寄養家庭數量仍然吃緊。（編輯：方沛清）1070620

翁沛輝（左2）和辜錦菊（左）夫妻擔任寄養家庭19年，照顧過8位失依或是社會邊緣小孩，因辜錦菊已65歲，即將屆齡退休，兒子翁偉凌（右2）深受感動，和妻子（右）決定接棒寄養家庭。中央社記者盧太城攝　107年6月20日翁沛輝（左2）和辜錦菊（左）夫妻擔任寄養家庭19年，照顧過8位失依或是社會邊緣小孩，因辜錦菊已65歲，即將屆齡退休，兒子翁偉凌（右2）深受感動，和妻子（右）決定接棒寄養家庭。中央社記者盧太城攝　107年6月20日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他地方新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情

日本大阪強震災情

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

故宮紀念鄭問 首展台灣漫畫

川金會新加坡現場直擊

川金會新加坡現場直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
日本大阪強震災情
日本大阪強震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:00-18:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP