國小畢業辜錦菊 19年照顧8名寄養童

國小畢業的「翁媽媽」辜錦菊，擔任寄養家庭19年，照顧過8位失依或是社會邊緣小孩，她始終以開放的心持續學習新知識，運用到照顧寄養兒少，將寄養童當作老師，總是想著要用什麼方法讓小孩得到最好照顧。中央社記者盧太城攝 107年6月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）國小畢業的「翁媽媽」辜錦菊，擔任寄養家庭19年，照顧過8位失依或是社會邊緣小孩。她說，寄養童每天都有新狀況，但這些挑戰正是她的動力。



翁沛輝、辜錦菊從事寄養家庭19年，是目前台東從事這項工作最久的寄養家庭，因辜錦菊已65歲，即將屆齡退休，她今天交棒給兒子，鼓勵兒子加入寄養家庭。



社工人員稱「翁媽媽」的辜錦菊照顧過8位寄養小孩，雖然已到屆齡之年，目前還照顧2位寄養小孩。她說照顧過最小的寄養小孩是10個月女嬰，也是照顧最久的小孩，直到女孩16歲、2年前才離開。



辜錦菊說，這女孩10個月大時父親病逝，母親生病，沒想到一來就是16年，她離開時「我的眼淚就像水龍頭一樣關不住」。



國小畢業的辜錦菊要經歷寄養家庭不同的階段和要求，始終以開放的心持續學習新知識，運用到照顧寄養兒少，將寄養童當作老師，總是想著要用什麼方法讓小孩得到最好照顧。



她說，這些寄養小孩都有受過創傷，要想辦法去了解他們，一步一步探索他們，親近他們，他們就會相信你。孩子每天都會丟出新狀況，每天都有新的挑戰，這也是她的動力。



辜錦菊說，希望將寄養家庭這麼有意義的服務交棒給兒子和媳婦，因此鼓勵他們加入寄養家庭服務行列。



辜錦菊的兒子翁偉凌說，他在民國105年加入寄養家庭，當初看到媽媽照顧小孩這麼辛苦，每個小孩狀況都不一樣，他猶豫了很久，最後取的妻子和兒女支持，才決定加入寄養家庭。



翁偉凌記得他的第一位寄養童到家時，第一餐就吃了5碗飯，「孩子應該曾經有沒飯吃的創傷」，現在這小孩吃一碗飯就喊吃飽了。



翁偉凌說，他加入寄養家庭後才開始成長，每天面對不同的挑戰，但是當孩子回到家時，會主動找他聊天，談學校發生的事時，心情就會很開心，甚至晚上會高興的睡不著。



台東家庭扶助中心今天特別邀請這兩代寄養家庭現身說法，鼓勵台東民眾加入寄養家庭的行列。台東目前有44戶寄養家庭服務58名寄養兒童，寄養家庭數量仍然吃緊。（編輯：方沛清）1070620



