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屏東結合里山倡議 返鄉人才實現農村夢

發稿時間：2018/06/20 19:39

最新更新：2018/06/20 19:59

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屏東「農村設計．里山實踐」競賽20日舉辦成果發表會，獲選的「Travel Times泛旅遊」團隊成員鄭佑軒將爺爺的老舊雜貨店翻新，集結才藝換宿、漁村美食、遊程體驗等元素，發展完整配套的社區旅遊。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月20日屏東「農村設計．里山實踐」競賽20日舉辦成果發表會，獲選的「Travel Times泛旅遊」團隊成員鄭佑軒將爺爺的老舊雜貨店翻新，集結才藝換宿、漁村美食、遊程體驗等元素，發展完整配套的社區旅遊。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月20日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣20日電）屏東縣政府結合里山倡議精神舉辦「農村設計．里山實踐」競賽，讓返鄉青年能在自己土地上實現夢想，獲選5組有利用老雜貨店發展在地旅遊、有蓮霧花茶、還有新住民社區旅遊。

這項競賽分農業、觀光、長照3種議題，有5組獲選，縣府今天舉辦成果發表會。城鄉發展處長張桂鳳表示，這個競賽是屏東縣長期推動的社區生態旅遊、青年返農及社區照顧，讓青年有機會為家鄉而設計，又符合里山理念。

以觀光議題為主的「Travel Times泛旅遊」團隊，團員鄭佑軒將爺爺的老舊雜貨店翻新，作為林邊鄉崎峰村文化傳承的載點，並集結才藝換宿、漁村美食、遊程體驗等元素成完整的配套。鄭佑軒表示，他們在頂樓漆上「熱帶漁林」，期盼屏東青年們能夠迴游，為家鄉尋求新的契機。

農業組的「在，繁華阿嬤家」團隊活用廢耕蓮霧園，製作蓮霧花茶，團隊成員是3個台南藝術大學的碩士畢業生，團員洪郁心利用父親半廢耕的蓮霧園，採摘蓮霧花製成蓮霧茶，社區中老年族群也協助採花，期望讓更多人藉由屏東蓮霧花茶認識屏東。

長照組的「返來草地工作隊」團隊，以屏東恆春鎮德和村的傳統武學、月琴、銀合歡木工藝等在地元素，將在地社區公園打造為「（木康）林古拳」親子公園，公園裡有木人樁可以讓社區民眾學習武術，還有工藝師教雕刻、月琴傳藝師教月琴，親子公園也獲得今年園冶獎。

農業組「屏東好新年」團隊由屏東縣高樹鄉的3名越南、泰國、印尼新住民姐妹組成，利用社群讓外縣市和鄉鎮市的新住民到高樹鄉旅遊，認識高樹鄉農村及人文歷史之美，同時互相增進交流與學習的機會。

長照組「社團法人屏東縣臻愛關懷協會」團隊為改善長輩因照顧小孩無法時常去社區據點活動的情況，因此推出「社區大富翁桌遊」，串連老中青3代，桌遊內容融入社區人文故事，讓長輩在遊樂中向下一代敘述自身經驗，同時，也將桌遊帶到外縣市交流，介紹屏東。

「里山倡議」是日本於2010年舉辦聯合國第10屆生物多樣性公約締約國大會時所提出，意指高山與平原間，由森林、社區與農業生態系構成的地景，倡導以永續利用的方式來管理土地和自然資源，以實現人類與自然和諧共生的理想。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070620

屏東「農村設計．里山實踐」競賽成果發表會20日舉行，獲選的「在，繁華阿嬤家」團隊成員是3個台南藝術大學的碩士畢業生，他們活用廢耕蓮霧園，製作蓮霧花茶，期望讓更多人藉由蓮霧花茶認識屏東。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月20日屏東「農村設計．里山實踐」競賽成果發表會20日舉行，獲選的「在，繁華阿嬤家」團隊成員是3個台南藝術大學的碩士畢業生，他們活用廢耕蓮霧園，製作蓮霧花茶，期望讓更多人藉由蓮霧花茶認識屏東。中央社記者郭芷瑄攝　107年6月20日
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