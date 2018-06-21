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鼓勵轉乘大眾運具 洪慈庸爭取舒適停車環境

發稿時間：2018/06/21 11:16

最新更新：2018/06/21 11:16

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）為鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具，考量民眾以私人運具做轉乘，立委洪慈庸爭取中央「前瞻基礎建設–城鄉建設–改善停車問題計畫」，未來將可打造更合宜舒適的停車環境。

「城市發展不能等，交通建設要健全」洪慈庸今天指出，鼓勵市民多搭乘大眾運輸工具，也考量部分民眾會以私人汽機車運具再做轉乘，為此，轉乘相關配套措施及優化停車空間勢在必行。

洪慈庸表示，豐原轉運站停車場、舊社（北屯）停車場、潭興（潭子）停車場，周邊均為人口密集及交通熱點區域，平日即有上班族、學生，通勤跨區轉乘，每逢假日更有許多旅客湧入，停車空間一位難求，連帶影響當地居民通行的便利。

此次交通部「前瞻基礎建設–城鄉建設–改善停車問題計畫」核定包括豐原轉運站停車場、台中大車站停車場、舊社（北屯）停車場、益民國小（大里）停車場、潭興（潭子）停車場、正心（南屯）停車場、台中一中停車場、東榮（大里）停車場等八案交通建設，補助共新台幣10億2238萬元。

其中，豐原轉運站停車場、舊社（北屯）停車場、潭興（潭子）停車場，由洪慈庸協助爭取。洪慈庸說，交通部核定補助豐原轉運站停車場、舊社（北屯）停車場、潭興（潭子）停車場，共3億3207萬元，未來將持續敦促工程進度，盼大台中用路環境更加提升。（編輯：劉政權）1070621

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